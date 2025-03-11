Как изменилась средняя зарплата для исчисления пенсий — украинцам назвали показатель в 2025 году

Пожилая украинка получает пенсию на почте. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде утвердили размер средней заработной платы за январь. Этот показатель используют для расчета пенсии.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По информации госструктуры, показатель составил 18 660 грн.

"Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривен 32 копейки", — отмечается в сообщении.

Отметим, что за год показатель средней зарплаты, по которому рассчитывают пенсии гражданам, вырос более чем на 3 тыс. грн, если сравнить с январем 2024 года (с 14 974,56 грн). При этом среднее значение этого показателя в 2024-м остановилось на отметке в 17 486,60 грн.

Пенсии в Украине — действительно ли выросли доходы пенсионеров

Несмотря на индексацию пенсий, которая состоялась 1 марта, реальные доходы украинских пенсионеров снижаются. По данным Национального банка Украины (НБУ), спад начался еще во второй половине 2024 года, когда в стране ускорились темпы инфляции.

При этом номинальная зарплата, по информации Госстата, по итогам 2024 года выросла на 23,1% из года в год (г/г), а реальная — на 15,6% г/г.

Ранее стало известно, что в Украине реформируют систему оплаты труда чиновников. Предполагается, что для госслужащих введут два вида зарплат.

Также мы писали, что в марте средняя зарплата в Украине находится на отметке в 23,5 тыс. грн. За год размер повысился на 18%,