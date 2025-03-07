Доходи пенсіонерів знижуються — у Нацбанку назвали головну причину скорочення пенсій

Індексація не врятує — в НБУ пояснили підрахунок пенсій
В Україні показники реальних зарплат продовжують зростати. Попри це, реальні пенсійні виплати демонструють тренд до зниження.
Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (НБУ) за березень 2025 року.
Як змінилися доходи українців — дані НБУ
Як свідчать дані, реальні доходи українських пенсіонерів знижуються з другої половини 2024 року. Саме в цей період в країні прискорилася інфляція.
Оскільки офіційні дані щодо пенсій Державна служба статистика (Держстат) не публікує від початку повномасштабної війни з РФ, НБУ для оцінки доходів оперував такими показниками:
- середня пенсія;
- середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України (ПФУ);
- єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;
- ЄСВ приватного сектору;
- податок на доходи приватних осіб (ПДФО).
При цьому номінальна зарплата, за даними Держстату, за підсумками 2024 року зросла на 23,1% від року в рік р/р, а реальна — на 15,6% (р/р). Найшвидше зростали реальні зарплати у:
- ІТ — на 25,4% р/р;
- сільському господарстві — на 20,7% р/р.
А найповільніші темпи зростання зарплат зафіксували у сфері охорони здоров’я — на 2,9% р/р.
"За непрямими показниками, високі темпи зростання зарплат збереглися на початку 2025 року. Зростають і доходи домогосподарств, пов’язані з бюджетним фінансуванням, у тому числі виплати військовим та соціальні виплати", — зазначає Нацбанк у своєму огляді.
Про що ще варто знати
Нацбанк 6 березня 2025 року оголосив про своє рішення підвищити облікову ставку до показника у 15,5%. Від облікової ставки залежить дохідність гривневих депозитів і відсоткова ставка за банківськими кредитами. Тож позики у 2025 році подорожчають, адже банки пропонуватимуть своїм клієнтам вищі проценти.
Так само піднімуться ставки за депозитними вкладами. Отже, українці отримають більше коштів, коли дія договору завершиться.
Нагадаємо, що ціни в Україні зростають слідом за інфляцією. Найбільше подорожчали мобільні тарифи (+15,6%), а також харчові продукти.
Також нещодавно експертка ринку праці Тетяна Пашкіна пояснила, чи готові роботодавці платити більше працівникам в умовах дефіциту спеціалістів на ринку праці. Вона розповіла, як змінилися умови на ринку праці.
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