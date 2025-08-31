Пенсія в Україні — як змінилася середня зарплата для розрахунку виплат

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вперше у 2025 році знизився показник середньої зарплати, яку використовують для обчислення пенсій. Так, за підсумками липня він склав 20 455,65 грн — це майже на 1,9 тис. грн менше, ніж у червні.

Про це пише пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Детальніше про показник середньої зарплати

Як зазначається, 26 серпня 2025 року було затверджено середню заробітну плату (дохід), з якої сплачувалися страхові внески та яку використали під час розрахунку пенсії, за липень. Вона становить 20 455,65 грн. Показово, що за червень показник, який затвердили 25 липня, був на рівні 22 336,81 грн.

Показники для розрахунку пенсій у 2025 році. Фото: ПФУ

В інші місяці 2025 року середня зарплата для пенсійних розрахунків стабільно зростала. Наприклад:

у січні — 18 660,32 грн (+24,6%);

у лютому — 18 589,38 грн (+21,8%);

у березні — 19 430,52 грн (+25,9%);

у квітні — 19 856,19 грн;

у травні — 20 355,40 грн;

а в червні — 22 336,81 грн (+18,8%).

Зазначимо, що зниження у липні — це перше зафіксоване у 2025 році падіння показника середньої зарплати для розрахунку пенсій.

У серпні 2025 року ПФУ спрямував на фінансування пенсій 68,8 млрд грн. Для порівняння, у липні сума була меншою на 1 млрд гривень. Крім того, в останній місяць літа, щоб виплатити українцям разову грошову допомогу до Дня Незалежності, з бюджету було спрямовано 1,1 млрд грн. Гроші отримали майже мільйон громадян.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року деякі українці отримають підвищені пенсії. У ПФУ пояснили, хто може розраховувати на надбавку. Дізнавайтесь також, кому з пенсіонерів належить надбавка у 5 тис. грн.