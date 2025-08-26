Середні зарплати в Україні — в яких містах готові платити найбільше та найменше

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Середня зарплата в Україні досягла позначки у 25 000 грн, що на 19% більше, ніж у серпні 2024 року. Цей показник сьогодні відображає не тільки зростання доходів у столиці, а й покращення рівня оплати в обласних центрах. Проте різниця між регіонами все ще помітна.

Середня зарплата у Києві

За даними порталу Work.ua, Київ традиційно утримує перше місце за рівнем оплати праці. Середня зарплата у столиці становить 30 000 грн. Це пояснюється концентрацією бізнесу, міжнародних компаній та високим попитом на кваліфікованих працівників у сфері ІТ, фінансів і маркетингу.

Водночас Київ залишається місцем із найбільшою конкуренцією серед пошукачів роботи, що впливає на складність пошуку вакансій із високим доходом.

Середня зарплата у Львові

Львів вийшов на друге місце за рівнем зарплат серед великих міст. Тут середній дохід становить 27 000 грн. Місто активно розвиває ІТ-галузь, сферу послуг і креативні індустрії, що стимулює зростання зарплат.

Для спеціалістів у технічних напрямках, зокрема програмістів, зарплати можуть бути навіть удвічі вищими за середні.

Середня зарплата в Одесі та Чернівцях

В Одесі середня зарплата становить 24 800 грн, а у Чернівцях — 24 500 грн. Ці міста демонструють стале зростання доходів, оскільки активно розвивають логістику, торгівлю та сферу обслуговування.

Завдяки портам та транскордонному розташуванню бізнес має потребу в кадрах із мовними навичками, що також підвищує рівень оплати праці.

Середня зарплата у Дніпрі та Ужгороді

У Дніпрі середній рівень доходів сягнув 25 000 грн, а в Ужгороді — така ж сума. Дніпро відомий як промисловий і фінансовий центр, тоді як Ужгород має сильні позиції завдяки прикордонному бізнесу та туристичному сектору.

Ці міста демонструють, що зарплати не завжди залежать лише від розмірів населення, а більше від економічних особливостей регіону.

Середня зарплата у Харкові та Вінниці

У Харкові та Вінниці середня зарплата становить по 22 500 грн. Обидва міста мають схожі показники, хоча Харків є великим освітнім і промисловим центром, а Вінниця — містом із розвиненою медичною сферою та харчовою промисловістю.

Для спеціалістів з інженерії чи медицини ці регіони можуть стати цікавими для роботи.

Середня зарплата в Україні. Графіка: Work.ua

Де зарплати найнижчі

Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Кривому Розі — 18 800 грн та в Сумах — 19 000 грн. Також у Запоріжжі, Житомирі, Чернігові та Кропивницькому середній рівень зарплат тримається на рівні 20 000 грн.

Причиною цього є воєнні ризики, менша кількість іноземних інвестицій та скорочення промислового виробництва.

Скільки платять дистанційно

Найвищий рівень зарплат сьогодні демонструє дистанційна робота — у середньому 32 500 грн. Це пояснюється тим, що багато компаній пропонують віддалені вакансії, орієнтовані на міжнародні ринки. У першу чергу це ІТ-сектор, маркетинг, дизайн та сфера продажів.

Формат віддаленої роботи залишається найбільш вигідним для фахівців, які володіють англійською мовою та сучасними цифровими інструментами.

