Средняя зарплата и пенсии — как изменился показатель для расчета

Средняя зарплата и пенсии — как изменился показатель для расчета

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 08:45
Пенсия в Украине - как изменилась средняя зарплата для расчета выплат
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине впервые в 2025 году снизился показатель средней зарплаты, которую используют для исчисления пенсий. Так, по итогам июля он составил 20 455,65 грн — это почти на 1,9 тыс. грн меньше, чем в июне.

Об этом пишет пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Подробнее о показателе средней зарплаты

Как отмечается, 26 августа 2025 года была утверждена средняя заработная плата (доход), с которой уплачивались страховые взносы и которую использовали при расчете пенсии, за июль. Она составляет 20 455,65 грн. Примечательно, что за июнь показатель, который утвердили 25 июля, был на уровне 22 336,81 грн.

null
Показатели для расчета пенсий в 2025 году. Фото: ПФУ

В другие месяцы 2025 года средняя зарплата для пенсионных расчетов стабильно росла. Например:

  • в январе — 18 660,32 грн (+24,6%);
  • в феврале — 18 589,38 грн (+21,8%);
  • в марте — 19 430,52 грн (+25,9%);
  • в апреле — 19 856,19 грн;
  • в мае — 20 355,40 грн;
  •  в июне — 22 336,81 грн (+18,8%).

Отметим, что снижение в июле — это первое зафиксированное в 2025 году падение показателя средней зарплаты для расчета пенсий.

О чем еще интересно знать

В августе 2025 года ПФУ направил на финансирование пенсий 68,8 млрд грн. Для сравнения, в июле сумма была меньше на 1 млрд грн. Кроме того, в последний месяц лета, чтобы выплатить украинцам разовую денежную помощь ко Дню Независимости, из бюджета было направлено 1,1 млрд грн. Деньги получили почти миллион граждан.

Напомним, что в сентябре 2025 года некоторые украинцы получат повышенные пенсии. В ПФУ объяснили, кто может рассчитывать на прибавку. Узнавайте также, кому из пенсионеров положена прибавка в 5 тыс. грн.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
