Пенсия в Украине - как изменилась средняя зарплата для расчета выплат

Средняя зарплата и пенсии — как изменился показатель для расчета
В Украине впервые в 2025 году снизился показатель средней зарплаты, которую используют для исчисления пенсий. Так, по итогам июля он составил 20 455,65 грн — это почти на 1,9 тыс. грн меньше, чем в июне.
Об этом пишет пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Подробнее о показателе средней зарплаты
Как отмечается, 26 августа 2025 года была утверждена средняя заработная плата (доход), с которой уплачивались страховые взносы и которую использовали при расчете пенсии, за июль. Она составляет 20 455,65 грн. Примечательно, что за июнь показатель, который утвердили 25 июля, был на уровне 22 336,81 грн.
В другие месяцы 2025 года средняя зарплата для пенсионных расчетов стабильно росла. Например:
- в январе — 18 660,32 грн (+24,6%);
- в феврале — 18 589,38 грн (+21,8%);
- в марте — 19 430,52 грн (+25,9%);
- в апреле — 19 856,19 грн;
- в мае — 20 355,40 грн;
- в июне — 22 336,81 грн (+18,8%).
Отметим, что снижение в июле — это первое зафиксированное в 2025 году падение показателя средней зарплаты для расчета пенсий.
О чем еще интересно знать
В августе 2025 года ПФУ направил на финансирование пенсий 68,8 млрд грн. Для сравнения, в июле сумма была меньше на 1 млрд грн. Кроме того, в последний месяц лета, чтобы выплатить украинцам разовую денежную помощь ко Дню Независимости, из бюджета было направлено 1,1 млрд грн. Деньги получили почти миллион граждан.
Напомним, что в сентябре 2025 года некоторые украинцы получат повышенные пенсии. В ПФУ объяснили, кто может рассчитывать на прибавку. Узнавайте также, кому из пенсионеров положена прибавка в 5 тыс. грн.
