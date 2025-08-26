Відео
Головна Фінанси ПФУ збільшив виплату пенсій за серпень — що варто знати українцям

ПФУ збільшив виплату пенсій за серпень — що варто знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 13:00
Пенсії в Україні — на скільки збільшилася сума виплати грошового забезпечення
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Пенсійний фонд спрямував на виплату грошового забезпечення українців 68,8 млрд гривень за серпень 2025 року. Це на 1 млрд гривень більше, ніж у липні. За три попередні місяці сума пенсій в Україні взагалі не змінювалася.

Про це розповіла пресслужба ПФУ в Facebook.

Читайте також:

Фінансування пенсій за серпень 2025

В Україні завершили фінансування пенсій за останній місяць літа. Якщо в серпні сума становила 68,8 млрд гривень, то в липні — 67,8 млрд. Стільки ж виплатили за результатами червня і травня. Ще менше грошового забезпечення пенсіонерів виділили у квітні та березні — 67,4 млрд гривень, але тоді відбулася індексація.

Станом на 25 серпня вдалося профінансувати:

  • житлові субсидії та пільги — 1188,8 млн гривень;
  • страхові виплати — 2579,9 млн гривень, в тому числі лікарняні — 1349,9 млн гривень;
  • окремі види державних допомог — 7177,8 млн гривень.

Також в останній місяць літа 2025 року на виплату разової допомоги до Дня Незалежності України майже для мільйона осіб спрямували 1,1 млрд гривень.

Чому пенсії в Україні не справедливі

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що не так із формулою розрахунку виплат. За його словами, нині беруть до уваги середню зарплату за три роки, що передують зверненню за пенсією. Тому люди, які виходять на заслужений відпочинок в різні роки, отримують неспівмірні суми.

"У людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що Міністерство соціальної політики вже працює над новим механізмом, який повинен усунути дисбаланс. Це стане кроком до реформування пенсійної системи, який дозволить забезпечити громадян справедливими і достойними виплатами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мінімум 32 роки стажу. Якщо його немає, у 65 років дозволяється оформити соцпенсію, розмір якої залежить від доходів домогосподарства, але не перевищує 3 028 грн.

Також ми писали, що українці в Польщі можуть втратити виплати від держави. Президент Кароль Навроцький відмовився підписувати закон про соціальну підтримку біженців, які залишилися без роботи. Їх можуть позбавити безплатного медичного обслуговування.

виплати пенсії гроші соцвиплати Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
