Пенсії в Україні — на скільки збільшилася сума виплати грошового забезпечення

Пенсійний фонд спрямував на виплату грошового забезпечення українців 68,8 млрд гривень за серпень 2025 року. Це на 1 млрд гривень більше, ніж у липні. За три попередні місяці сума пенсій в Україні взагалі не змінювалася.

Про це розповіла пресслужба ПФУ в Facebook.

Фінансування пенсій за серпень 2025

В Україні завершили фінансування пенсій за останній місяць літа. Якщо в серпні сума становила 68,8 млрд гривень, то в липні — 67,8 млрд. Стільки ж виплатили за результатами червня і травня. Ще менше грошового забезпечення пенсіонерів виділили у квітні та березні — 67,4 млрд гривень, але тоді відбулася індексація.

Станом на 25 серпня вдалося профінансувати:

житлові субсидії та пільги — 1188,8 млн гривень;

страхові виплати — 2579,9 млн гривень, в тому числі лікарняні — 1349,9 млн гривень;

окремі види державних допомог — 7177,8 млн гривень.

Також в останній місяць літа 2025 року на виплату разової допомоги до Дня Незалежності України майже для мільйона осіб спрямували 1,1 млрд гривень.

Чому пенсії в Україні не справедливі

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що не так із формулою розрахунку виплат. За його словами, нині беруть до уваги середню зарплату за три роки, що передують зверненню за пенсією. Тому люди, які виходять на заслужений відпочинок в різні роки, отримують неспівмірні суми.

"У людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що Міністерство соціальної політики вже працює над новим механізмом, який повинен усунути дисбаланс. Це стане кроком до реформування пенсійної системи, який дозволить забезпечити громадян справедливими і достойними виплатами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мінімум 32 роки стажу. Якщо його немає, у 65 років дозволяється оформити соцпенсію, розмір якої залежить від доходів домогосподарства, але не перевищує 3 028 грн.

Також ми писали, що українці в Польщі можуть втратити виплати від держави. Президент Кароль Навроцький відмовився підписувати закон про соціальну підтримку біженців, які залишилися без роботи. Їх можуть позбавити безплатного медичного обслуговування.