Відрахування із зарплати: чому й коли роботодавці можуть забрати до 50% від заробітку

Працівник-енергетик, гроші й гаманець.

Із зарплат українців можуть списувати від 30% до 50%. Таким правом наділені роботодавці, щоб повернути аванси, компенсувати переплати або відшкодувати збитки, завдяні підприємству. Та навіть у цих випадках працівник повинен отримати принаймні половину своєї зарплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Причини відрахувань

Відрахування із зарплати працівника — це законні дії роботодавця, яка регулюється статтею 127 КЗпП, зауважують у держструктурі. Це відбувається, коли у працівника виник борг перед роботодавцем. Наприклад:

йому видали аванс у рахунок майбутньої заробітної плати;

йому виплатили більшу суму через лічильну або бахгалтерську помилку;

якщо він не використав або вчасно не повернув аванс для відрядження чи переведення;

витрати на господарські потреби, якщо працівник погоджується з підставами та сумою відрахування;

підприємство зазнало збитків через працівника;

відрахування за невідпрацьовані дні відпустки, якщо працівник звільняється раніше, ніж завершив робочий рік, за який уже отримав відпускні.

Ці ситуації — прямі підстави для того, щоб роботодавець видав наказ чи розпорядження про відрахування коштів. Зробити це требане пізніше одного місяця:

з дня, коли сплив термін повернення авансу;

з моменту виявлення переплати;

з дня, коли виникла інша заборгованість працівника.

Тоді з зарплати працівника відрахують 20%.

Та існують випадки, коли відрахування сягає 50% заробітної плати. Для цього має бути законодавча підстава, виконавчі документи тощо.

Якою має бути зарплата з відрахуванням

Водночас працівнику за будь-яких умов мають виплатити 50% його заробітку. Крім того, відрахування не відбуваються:

з вихідної допомоги;

з компенсаційних виплат;

з інших спеціальних соціальних виплат, передбачених законодавством.

За працівником, якщо він не погоджується з відрахуваннями, залишається право оскаржити дії роботодавця.

