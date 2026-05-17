Головна Фінанси Із зарплат українців можуть вирахувати до 50%: причини

Із зарплат українців можуть вирахувати до 50%: причини

Дата публікації: 17 травня 2026 14:30
Відрахування із зарплати: чому й коли роботодавці можуть забрати до 50% від заробітку
Працівник-енергетик, гроші й гаманець. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Із зарплат українців можуть списувати від 30% до 50%. Таким правом наділені роботодавці, щоб повернути аванси, компенсувати переплати або відшкодувати збитки, завдяні підприємству. Та навіть у цих випадках працівник повинен отримати принаймні половину своєї зарплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

Причини відрахувань

Відрахування із зарплати працівника — це законні дії роботодавця, яка регулюється статтею 127 КЗпП, зауважують у держструктурі. Це відбувається, коли у працівника виник борг перед роботодавцем. Наприклад:

  • йому видали аванс у рахунок майбутньої заробітної плати;
  • йому виплатили більшу суму через лічильну або бахгалтерську помилку;
  • якщо він не використав або вчасно не повернув аванс для відрядження чи переведення;
  • витрати на господарські потреби, якщо працівник погоджується з підставами та сумою відрахування;
  • підприємство зазнало збитків через працівника;
  • відрахування за невідпрацьовані дні відпустки, якщо працівник звільняється раніше, ніж завершив робочий рік, за який уже отримав відпускні.

Ці ситуації — прямі підстави для того, щоб роботодавець видав наказ чи розпорядження про відрахування коштів. Зробити це требане пізніше одного місяця:

  • з дня, коли сплив термін повернення авансу;
  • з моменту виявлення переплати;
  • з дня, коли виникла інша заборгованість працівника.
  • Тоді з зарплати працівника відрахують 20%.

Та існують випадки, коли відрахування сягає 50% заробітної плати. Для цього має бути законодавча підстава, виконавчі документи тощо.

Якою має бути зарплата з відрахуванням

Водночас працівнику за будь-яких умов мають виплатити 50% його заробітку. Крім того, відрахування не відбуваються:

  • з вихідної допомоги;
  • з компенсаційних виплат;
  • з інших спеціальних соціальних виплат, передбачених законодавством.

За працівником, якщо він не погоджується з відрахуваннями, залишається право оскаржити дії роботодавця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи буде індексація зарплат у 2026 році. Держслужба статистики вже визначилася з новим новий індексом інфляції, яким може вплинути на осучаснення зарплати вже в червні. Зарплати працівників залишаються на одному рівні з початку року.

Ще Новини.LIVE писали, що деякі будівельники зароблятимуть більше. Уряд схвалив нові правила, завдяки яким доходи будівельників у кошторисах підивщаться до ринкового рівня. Очікується, що вони отримуватимуть від 30 000 — до 60 000 грн. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
