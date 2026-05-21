Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати в Україні: як планують осучаснити доходи у червні

Зарплати в Україні: як планують осучаснити доходи у червні

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 14:30
Зарплати в Україні: як і кому індексуватимуть виплати у червні
Гроші у гаманці, працівники в офісі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні індекс інфляції у квітні сягнув 101,4%, що дозволить здійснити індексацію заробітної плати у червні 2026 року. Відомо, які передбачені коефіцієнти, суми осучаснення виплат та базові місяці.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Державну службу статистики.

Як будуть осучаснені зарплати у червні

Згідно з чинними нормами законодавства, після обнулення індексації заробітної плати з січня поточного року вперше можливість осучаснення доходів могла виникнути у квітні, однак не дозволив індекс інфляції. Він за лютий не перевищив необхідний поріг індексації.

У травні виникла аналогічна ситуація, адже індекс інфляції за березень був меншим за необхідний рівень.

За інформацією Держстату, новий показник інфляції за квітень становить 101,4 %. У результаті обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ), що визначається наростаючим підсумком відповідно до базового місяця, він становить 104,2. А це більше за необхідний поріг у 103%. 

Читайте також:

З огляду на це, заплату за червень 2026 року мають осучаснити наступним чином:

  1. Якщо брати січень як базовий місяць для розрахунку — 139,78 грн;
  2. Якщо брати лютий для розрахунку — 103,17 грн.

Водночас, є важливий нюанс: для громадян, які відпрацювали місяць неповністю чи працюють неповний робочий час, сума індексації визначатиметься з розрахунку повного робочого часу, а виплачуватиметься пропорційно до відпрацьованого часу чи зайнятості. 

Як планують змінити підхід в індексації зарплати 

Днями Кабінет міністрів доопрацював інціативу "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078. Вона дозволить привести у відповідність до чинних вимог законодавства перелік доходів, що будуть підлягати осучасненню та не належать до об'єктів індексації.

Уряд пропонує нараховувати індексацію за таких обставин: 

  • за виконану роботу понад норму;
  • за наявності допомоги з безробіття за неповний місяць;
  • у разі зростання тарифних ставок (кладу) за рахунок додаткових коефіцієнтів та доплат, що мають непостійний характер;
  • у разі поновлення виплати допомоги з безробіття;
  • у випадку призначення стипендії, виплати з безробіття в одному місяці з підвищенням суми;
  • якщо відбувся перехід з одного виду соцстипендії на інший. 

Окрім того, уряд визначив відповідальних за розрахунки індексів споживчих цін для здійснення індексації доходів населення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що передбачається додаткова надбавка вчителям у розмірі 10-15% посадового окладу. Її можуть нарахувати за обслуговування комп'ютерної техніки в кабінетах інформатики. Проте конкретну суму встановить керівник школи з огляду на кваліфікаційну категорію педагога. 

Також Новини.LIVE писали, що у травні у Києві рівень зарплати лідирує серед регіонів. Традиційно найвищі доходи фіксують у сфері IT. Представникам цієї галузі у середньому нараховують по 85 670 грн, тоді як у столиці — 100 700 грн.   

зарплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації