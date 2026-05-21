Зарплати в Україні: як і кому індексуватимуть виплати у червні

В Україні індекс інфляції у квітні сягнув 101,4%, що дозволить здійснити індексацію заробітної плати у червні 2026 року. Відомо, які передбачені коефіцієнти, суми осучаснення виплат та базові місяці.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Державну службу статистики.

Як будуть осучаснені зарплати у червні

Згідно з чинними нормами законодавства, після обнулення індексації заробітної плати з січня поточного року вперше можливість осучаснення доходів могла виникнути у квітні, однак не дозволив індекс інфляції. Він за лютий не перевищив необхідний поріг індексації.

У травні виникла аналогічна ситуація, адже індекс інфляції за березень був меншим за необхідний рівень.

За інформацією Держстату, новий показник інфляції за квітень становить 101,4 %. У результаті обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ), що визначається наростаючим підсумком відповідно до базового місяця, він становить 104,2. А це більше за необхідний поріг у 103%.

З огляду на це, заплату за червень 2026 року мають осучаснити наступним чином:

Якщо брати січень як базовий місяць для розрахунку — 139,78 грн; Якщо брати лютий для розрахунку — 103,17 грн.

Водночас, є важливий нюанс: для громадян, які відпрацювали місяць неповністю чи працюють неповний робочий час, сума індексації визначатиметься з розрахунку повного робочого часу, а виплачуватиметься пропорційно до відпрацьованого часу чи зайнятості.

Як планують змінити підхід в індексації зарплати

Днями Кабінет міністрів доопрацював інціативу "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" №1078. Вона дозволить привести у відповідність до чинних вимог законодавства перелік доходів, що будуть підлягати осучасненню та не належать до об'єктів індексації.

Уряд пропонує нараховувати індексацію за таких обставин:

за виконану роботу понад норму;

за наявності допомоги з безробіття за неповний місяць;

у разі зростання тарифних ставок (кладу) за рахунок додаткових коефіцієнтів та доплат, що мають непостійний характер;

у разі поновлення виплати допомоги з безробіття;

у випадку призначення стипендії, виплати з безробіття в одному місяці з підвищенням суми;

якщо відбувся перехід з одного виду соцстипендії на інший.

Окрім того, уряд визначив відповідальних за розрахунки індексів споживчих цін для здійснення індексації доходів населення.

