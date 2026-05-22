Средняя зарплата в Украине выросла: ПФУ показал, как изменилась сумма в 2026 году

Пожилые женщины, деньги.

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает использовать для расчета пенсий среднюю заработную плату, от чего зависит, какие суммы смогут получить украинцы при выходе на "заслуженный отдых". Ведомство обнародовало, как изменился соответствующий показатель с начала года.

Как изменились показатели среднего дохода весной

Согласно данным Пенсионного фонда, речь идет о показателе относительно среднего размера заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которую используют для расчета пенсионного обеспечения, за март.

Он достиг 23 218 гривен, тогда как в начале года сумма находилась на уровне 21 876 гривны.

Таким образом, за последние три месяца зарплата выросла на 1 342 грн.

Динамика роста зарплаты. Источник: ПФУ

Для сравнения — в январе прошлого года показатель находился на уровне 18 660 грн.

Как объясняет ПФУ, необходимость учета соответствующего показателя для исчисления пенсии предусмотрена законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такие данные станут базой для тех граждан, которые будут оформлять пенсию в ближайшие годы.

Какую роль играет средняя зарплата в определении размера пенсии

Пенсионный фонд при установлении размера пенсий граждан пользуется специальной формулой: Пенсия = Сз × Ікз × Кс.

Сз — средняя зарплата в Украине, которую учитывают для расчета (за последние три года перед оформлением пенсии); Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение собственной средней зарплаты к средней заработной плате по стране); Кс — коэффициент стажа (показатель определяют путем умножения количества лет стажа на 1%).

В частности, Индивидуальный коэффициент зарплаты является основным в пенсионном расчете, от которого будет зависеть уровень пенсионной выплаты. Его вычисляют следующим образом: зарплату за каждый месяц делят на среднюю зарплату по стране в этом месяце.

По мнению экспертов, несправедливость действующей пенсионной системы заключается в том, что с годами средняя зарплата растет. Поэтому те, кто выходят на пенсию позже, будут иметь право на большие выплаты.

Правительство пытается компенсировать соответствующий пробел ежегодной индексацией, которая не касается тех, кто вышел на "заслуженный отдых" за последние три года, поскольку их выплаты считаются актуальными для реальной экономической ситуации.

