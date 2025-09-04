Зарплати для бронювання на підприємствах менш ніж 20 тис. грн — які є загрози

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні з-поміж ключових умов бронювання військовозобов'язаних працівників є визначений розмір заробітної плати у щонайменше 20 тис. грн на місяць. Відомо, які доходи можуть бути в інших працівників на підприємствах, що входять до числа критичних.

Питання бронювання працівників прописане у постанові уряду №233 від 28 лютого 2025 року.

Зарплати працівників на критично важливих підприємствах

Згідно з чинними нормами законодавства (п. 8 Порядку бронювання), у військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств та установ, які входять до списку на бронювання, розмір щомісячної заробітної плати упродовж всього терміну відтермінування від призову в армію під час мобілізації та на воєнний час, має бути не нижче рівня мінімальної зарплати по країні, встановленої на 2025 рік, та помноженої на коефіцієнт 2,5.

Цього року мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, у зв'язку з цим розмір доходу заброньованого працівника має дорівнювати щонайменше 20 тис. грн (розрахунок: 8 тис. грн × 2,5).

Водночас, якщо заброньований працівник є внутрішнім сумісником, то щодо можливості підсумовування зарплати за обома місцями роботи в роботодавця — прямої відповіді від Міністерства економіки немає. Зокрема, у порядку бронювання зазначається, що 20 тис. грн необхідно нараховувати одному військовозобов’язаному громадянину, який підлягає під бронювання. Тобто, у такому разі він не може бути двічі військовозобов’язаним, якщо вважається сумісником на одному підприємстві.

Водночас, у незаброньованих працівників заробітна плата може бути меншою за показник у 20 тис. грн. Проте в такому разі є загроза для підприємства втратити статус критично важливого, оскільки головною вимогою є рівень середньомісячної зарплати заброньованих працівників або загальної середньої зарплати усіх робітників. Він не може бути меншим за вищевказану суму. За таких обставин у підприємства можуть відібрати відповідний статус, що в підсумку загрожуватиме скасуванням бронювання всіх працівників.

Право на статус підприємства як критично важливого

Відповідно до загальних норм, статус критично важливого підприємства може надаватися бізнесу за умови дотримання трьох основних критеріїв, визначених урядовою постановою. З-поміж них два основні:

середня зарплата працівників дорівнює не менш ніж 20 тис. грн;

відсутні борги зі сплати податків та Єдиного соцвнеску (ЄСВ).

Для третього критерію передбачений вибір:

необхідність сплати податків і зборів у понад 1,5 млн євро щороку;

наявність валютних надходжень у понад 32 млн євро щороку, за винятком кредитних коштів;

наявне стратегічне значення для держави (згідно зі списком стратегічних об’єктів);

є важливе значення для певної галузі економіки/потреб територіальної громади.

