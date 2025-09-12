Зарплати в Україні — чи передбачена індексація у жовтні 2025 року

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції за серпень 2025 року, від якого залежить питання, чи зміняться доходи українців у жовтні. Для можливості осучаснення заробітної плати показник має перевищити поріг індексації у 103%.

Право на індексацію зарплат закріплене в законі № 4059-IX "Про Держбюджет-2025".

Реклама

Читайте також:

Чи передбачена індексація зарплати у жовтні 2025 року

Згідно з даними Держслужби статистики, в країні другий місяць поспіль фіксують дефляцію. Індекс інфляції у серпні поточного року становив 0,2%.

На початку 2025 року індексацію було обнулено, а базовим місяцем рекомендували вважати січень, а не грудень, як було раніше. Згідно з правилами, індекс споживчих цін потрібно рахувати наростаючим підсумком з лютого поточного року. Осучаснення зарплати можливе виключно за умови перевищення порогу індексації у 103%.

Вперше така нагода випала у липні: на основі двох базових місяців сума індексації становила 133 грн (для тих, хто базовим для розрахунку вважав січень) та 105 грн (для тих, у кого базовим був лютий).

У серпні та вересні ситуація щодо індексації не змінилась. З огляду на новий оприлюднений індекс інфляції за серпень, у жовтні дані також не зазначають змін — базові місяці, коефіцієнти та суми осучаснення доходів залишаться аналогічними.

Тобто, у жовтні індексація зарплати працівників, для яких базовим для розрахунку був січень, буде у розмірі 133 грн, у кого був лютий — у сумі 105 грн. Якщо роботодавці почали підвищувати оклади з березня та пізніше, то індексації не буде.

Проте вищевказані суми індексації доцільні лише для працівників на повній зайнятості та які пропрацювали повний місяць. Водночас, якщо місяць був відпрацьований неповністю, то сума індексації нараховуватиметься пропорційно до відпрацьованих робочих днів.

Відповідальність роботодавців за порушення в індексації

За інформацією Держпраці, здійснення індексації зарплати є мінімальною держгарантією. У разі ігнорування відповідної вимоги чи допущення помилок — передбачені штрафи. При цьому стягнення буде за кожного працівника, щодо якого допустили порушення. Такі дії кваліфікують як недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

У ст. 265 Кодексу законів про працю вказано, що за відповідне порушення передбачається стягнення штрафу у двократному розмірі від рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

У 2025 році показник становить 8 тис. грн, тому розмір штрафу за одного працівника дорівнюватиме 16 тис. грн.

"Тобто зараз розмір штрафу 16 тис. грн! Проте під час воєнного стану штрафи не застосовуються, лише в окремих випадках", — йдеться у повідомленні Держпраці.

Раніше ми писали про особливості нарахування доходу за погодинною та відрядною оплатою праці. Згідно з КЗпП, вони різняться показниками, які застосовують для виміру праці під час визначення суми заробітної плати.

Також ми розповідали, що у жовтні почнуть діяти нові вимоги щодо мінімального рівня середньої заробітної плати на підприємствах, які займаються торгівлею підакцизними товарами. У разі порушення вимоги — бізнесу загрожуватиме втрата ліцензії.