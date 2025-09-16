Средняя зарплата для бронирования — как предлагают изменить сумму в 2026 году

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине может измениться обязательный критерий для бронирования работников критически важных предприятий — средняя заработная плата. Правительство в проекте Государственного бюджета на 2026 год предлагает пересмотреть минимальную зарплату, от которой зависит показатель среднего дохода.

Об этом говорится в проекте закона о Госбюджете-2026 год, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Реклама

Читайте также:

Как предлагают повысить "минималку" в Украине

Согласно предложению правительства, в 2026 году минимальная заработная плата должна вырасти на 647 грн. То есть в следующем году "минималка" должна составлять 8 647 грн.

В Украине с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата не менялась и составляет 8000 грн в месяц (48 грн в час). Такой уровень был утвержден законом "О Госбюджете-2025 год". Он будет действовать до 31 декабря 2025 года без изменений, несмотря на предложения профсоюзов о необходимости соответствующего повышения.

Показатель "минималки" в Украине определяет минимальный гарантированный государством уровень оплаты труда. Однако, учитывая налоги (НДФЛ в 18%, военный сбор 5%), гражданам выдают на руки около 6 160 грн, ЕСВ 1760 грн.

Как изменится средняя заработная плата для бронирования

Одним из главных условий для бронирования от мобилизации является средняя заработная плата на предприятиях. Начисленный средний доход должен быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. То есть, сейчас речь идет о 20 000 грн, а в случае принятия Верховной Радой законопроекта — с 2026 года показатель достигнет 21 617 грн (8 647 грн х коэффициент 2,5).

У работника, которого должны бронировать, начисленная зарплата также должна быть не менее 21 617 грн.

Как известно, предприятия, претендующие на статус критически важных, должны рассчитывать среднюю зарплату своих работников за последний календарный месяц, а не за квартал.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат учителей в Украине. Их выплаты должны вырасти на 50% в следующем году.

Также мы рассказывали, предусмотрена ли индексация зарплаты в октябре текущего года. Госслужба статистики обнародовала Индекс инфляции, от которого зависит уровень осовременивания выплат.