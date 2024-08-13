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Середня пенсія в Україні зросла — скільки пенсіонери отримають у серпні

13 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як зросли середні виплати у 2024 році
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з початку 2024 року показник середньої пенсії збільшився на понад 430 гривень або на 8,0%. Відомо, які виплати отримають українці у серпні.

Про це повідомляється на офіційному порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як змінились середні пенсії в Україні

За даними Пенсійного фонду, в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів. У середньому розмір пенсії за цей рік зріс на 431,37 гривні, досягнувши суми 5,816 тис. гривень. Водночас, працюючих пенсіонерів налічується 2,7 млн осіб. У них середня пенсія становить 6,216 тис. гривень.

 

пенсії у 2024 році
Графіка. Джерело: ПФУ

При цьому з початку поточного року інфляція в країні сягнула рівня 4,3%.

Як зазначається, в основному зростання пенсій відбулося через проведення індексації пенсій у березні цього року. Тоді на 8% проіндексували пенсійні виплати для:

  •  9,5 мільйонів "громадянських" пенсіонерів, які отримують пенсію на загальних підставах;
  •  596 тисяч пенсіонерів, які працювали у силових відомствах;
  •  97,8 тисячі громадян, яким призначають пенсію з інвалідності, що настала через каліцтво чи хворобу, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Мінімальна пенсія збільшилась з 2,093 тис. до 2,361 тис. гривень, тобто на 268 грн більше, а максимальна пенсія — з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень, тобто на 2,68 тис. гривень.

 

пенсії у 2024 році
Графіка. Джерело: ПФУ

Фінансування пенсій у серпні

Пенсійний фонд у серпні 2024 року вже направив на фінансування пенсійних виплат 26,7 млрд гривень. Зокрема, гроші спрямовані:

  • через АТ "Укрпошта" — 5,1 млрд гривень;
  • через уповноважені банки — 21,6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.  

Також ми писали, що у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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