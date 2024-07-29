Доплати до пенсії з 1 серпня — яку допомогу отримають пенсіонери

Виплата пенсії. Фото: УНІАН

В Україні з 1 серпня не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

Новини.LIVE розповідають, які зміни чекають на пенсіонерів з 1 серпня.

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Допомога від ООН

У серпні частина українських пенсіонерів може очікувати збільшення пенсійних виплат завдяки новим державним ініціативам та підтримці ООН. Пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій і мають пенсію до 3 250 гривень, отримають допомогу від ООН, розмір якої дорівнюватиме різниці між 3 250 гривнями та фактичною пенсією.

Вікові надбавки до пенсії

Згідно з актуальним законодавством, для пенсіонерів, чий розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень, передбачені наступні доплати:

Від 70 до 74 років — 300 гривень.

Від 75 до 79 років — 456 гривень.

Понад 80 років — 570 гривень.

Виплати до Дня Незалежності

Ветерани війни, особи, які пережили нацистські переслідування, та ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову допомогу до Дня Незалежності цього року. Пенсіонерам не потрібно подавати додаткові заяви до Пенсійного фонду, оскільки кошти будуть автоматично нараховані разом із серпневою пенсією.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання отримають наступні виплати:

3 100 гривень — особи з інвалідністю І групи;

2 900 гривень — особи з інвалідністю II групи;

2 700 гривень — особи з інвалідністю III групи;

1000 гривень — учасники бойових дій;

3 100 гривень — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 гривень — члени сімей загиблих ветеранів;

450 гривень — учасники війни та колишні в’язні концтаборів, а також інші категорії осіб.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.

Ми також писали, що у 2024 році пенсії українських громадян підвищились, проте наступного року питання перегляду виплат залишається відкритим. Уряд пропонує "заморозити" соцвиплати, а у парламенті радять не йти на такий крок.