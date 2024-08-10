Пенсії в Україні — кому у серпні нарахують доплату у 570 грн

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує деяким громадянам надбавки у 570 гривень. Йдеться про доплату за віком, яку призначають за умови дотримання низки критеріїв.

Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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За українським законодавством, відповідну доплату надають громадянам, які досягли віку старше 80 років. Ключовою умовою є те, що загальний розмір сумарної щомісячної пенсійної виплати особи не перевищує 10,34 тис. гривень.

Доплату будуть нараховувати надалі щомісяця після досягнення 80-річного віку. Така компенсаційна доплата належить до перерахунків, що не потребують особистого звернення людини.

Надбавка почне нараховуватися після досягнення пенсіонером вищевказаного віку, тобто, не з початку календарного місяця, а лише після дати народження громадянина.

Через це за перший місяць її можуть виплатити не повністю, хіба що, якщо людина народилася 1 першого числа.

Інші надбавки за віком

Також є інші суми надбавок за віком, які нарахують більш молодшим пенсіонерам. Однак і суми підвищень будуть менші. Доплати призначають громадянам після досягнення ними 70 та 75 років.

Критерії надання допомоги подібні. Потрібно отримувати пенсію за віком і сума не має перевищувати понад 10,3 тис. гривень.

Так, якщо громадяни перейшли вищевказані вікові рубежі, то їм держава гарантуватиме щомісячні доплати у розмірі:

особам від 70 до 74 років включно нарахують надбавку у розмірі 300 гривень;

пенсіонерам віком від 75 до 79 років включно — 456 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також ми писали, що в Україні з'явилась можливість подати заяву на призначення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це реалізовано для зручності людей, які бажають оформити пенсію дистанційно, але не мають кваліфікованого електронного підпису (КЕП).