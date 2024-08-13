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Средняя пенсия в Украине выросла — сколько пенсионеры получат в августе

13 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — как выросли средние выплаты в 2024 году
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине с начала 2024 года показатель средней пенсии увеличился более чем на 430 гривен или на 8,0%. Известно, какие выплаты получат украинцы в августе.

Об этом сообщается на официальном портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как изменились средние пенсии в Украине

По данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 10,3 миллионов пенсионеров. В среднем размер пенсии за этот год вырос на 431,37 гривны, достигнув суммы 5,816 тыс. гривен.

В то же время, работающих пенсионеров насчитывается 2,7 млн человек. У них средняя пенсия составляет 6,216 тыс. гривен.

 

пенсии в 2024 году
Графика. Источник: ПФУ

При этом с начала текущего года инфляция в стране достигла уровня 4,3%.

Как отмечается, в основном рост пенсий произошел из-за осуществления индексации пенсий в марте этого года. Тогда на 8% проиндексировали пенсионные выплаты для:

  • 9,5 миллиона "гражданских" пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях;
  • 596 тысяч пенсионеров, работавших в силовых ведомствах;
  • 97,8 тысячи граждан, которым назначают пенсию по инвалидности, наступившей из-за увечья или болезни, в результате Чернобыльской катастрофы.

Минимальная пенсия увеличилась с 2,093 тыс. до 2,361 тыс. гривен, то есть на 268 грн больше, а максимальная пенсия — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. гривен, то есть на 2,68 тыс. гривен.

 

пенсии в 2024 году
Графика. Источник: ПФУ

Финансирование пенсий в августе

Пенсионный фонд в августе 2024 года уже направил на финансирование пенсионных выплат 26,7 млрд гривен. В частности, деньги направлены:

  • через АО "Укрпочта" — 5,1 млрд гривен;
  • через уполномоченные банки — 21,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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