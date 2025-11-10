Видео
Видео

Средние зарплаты в сфере торговли — где платят 80 тыс. грн

Дата публикации 10 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:38
Зарплаты в сфере торговли подскочили на треть — где платят в среднем 80 тыс. грн
Продавец обслуживает покупателя в супермаркете. Фото: novus.ua

В Украине за предыдущий год зафиксировали существенный рост средней заработной платы в сфере торговли. Так, в 2024 году работники отечественного ритейла получали более 11 тыс. грн в месяц, что на треть больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует исследование компании, предоставляющей доступ к регистрационным данным украинских компаний, "Опендатабот".

Как изменились зарплаты в сфере продаж в Украине

По информации аналитиков, были исследованы данные финансовой отчетности крупных ритейл-компаний, где численность персонала превышает 100 человек. В соответствующих отчетах содержались сведения по оплате труда всех сотрудников: как продавцов, так и административного и офисного персонала.

Согласно полученным данным, в 2024 году в сфере торговли средняя выплата равнялась 11,37 тыс. грн. Тогда в 2023 году работники получали около 8,68 тыс. грн.

До полномасштабной войны средняя зарплата была на уровне 7,66 тыс. грн. Во время первого года войны оплата в этой сфере несколько сократилась — до 7,13 тыс. грн в месяц.

зарплати
Динамика изменения зарплат. Источник: Опендатабот

В каких компаниях средние зарплаты самые высокие

По данным аналитиков, средний уровень оплаты труда в ритейле существенно отличается среди компаний. Есть несколько предприятий, где средняя ежемесячная зарплата превышает 40 тыс. грн. В тройке лидеров:

  • Элитная сеть Бюро Вин (GoodWine) — зарплата достигает 82 тыс. грн при наличии 710 работников.
  • Сеть АТБ-Маркет — средняя зарплата превышает 52 тыс. грн при наличии 46 тыс. человек.
  • Магазины Рошен — более 41 тыс. грн при наличии почти 1,2 тыс. сотрудников.
зарплати
Рейтинг компаний. Источник: Опендатабот

В частности, в АТБ отметили, что систематически мониторят уровень зарплат, ведь стремятся предоставить сотрудникам достойную оплату труда. При этом начисление выплат полностью официальное, а размер зарплаты пересматривают, учитывая изменения на рынке.

Ранее мы писали, что в Украине минимальная зарплата может вырасти до 10 тыс. грн. Законодатели рассматривают новую формулу определения размера оплаты труда.

Также мы рассказывали, что на 43% повысились зарплаты после реформирования оплаты труда государственных служащих. Его осуществили в рамках приближения системы к европейским нормам.

Ксения Симонова - Редактор
Ксения Симонова
