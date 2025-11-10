Зарплаты в сфере торговли подскочили на треть — где платят в среднем 80 тыс. грн

Средние зарплаты в сфере торговли — где платят 80 тыс. грн
В Украине за предыдущий год зафиксировали существенный рост средней заработной платы в сфере торговли. Так, в 2024 году работники отечественного ритейла получали более 11 тыс. грн в месяц, что на треть больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствует исследование компании, предоставляющей доступ к регистрационным данным украинских компаний, "Опендатабот".
Как изменились зарплаты в сфере продаж в Украине
По информации аналитиков, были исследованы данные финансовой отчетности крупных ритейл-компаний, где численность персонала превышает 100 человек. В соответствующих отчетах содержались сведения по оплате труда всех сотрудников: как продавцов, так и административного и офисного персонала.
Согласно полученным данным, в 2024 году в сфере торговли средняя выплата равнялась 11,37 тыс. грн. Тогда в 2023 году работники получали около 8,68 тыс. грн.
До полномасштабной войны средняя зарплата была на уровне 7,66 тыс. грн. Во время первого года войны оплата в этой сфере несколько сократилась — до 7,13 тыс. грн в месяц.
В каких компаниях средние зарплаты самые высокие
По данным аналитиков, средний уровень оплаты труда в ритейле существенно отличается среди компаний. Есть несколько предприятий, где средняя ежемесячная зарплата превышает 40 тыс. грн. В тройке лидеров:
- Элитная сеть Бюро Вин (GoodWine) — зарплата достигает 82 тыс. грн при наличии 710 работников.
- Сеть АТБ-Маркет — средняя зарплата превышает 52 тыс. грн при наличии 46 тыс. человек.
- Магазины Рошен — более 41 тыс. грн при наличии почти 1,2 тыс. сотрудников.
В частности, в АТБ отметили, что систематически мониторят уровень зарплат, ведь стремятся предоставить сотрудникам достойную оплату труда. При этом начисление выплат полностью официальное, а размер зарплаты пересматривают, учитывая изменения на рынке.
