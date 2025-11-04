Відео
Україна
Зарплати українців — як зміняться доходи до кінця року

Зарплати українців — як зміняться доходи до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:00
Оновлено: 14:11
Зарплати в Україні – як зміняться реальні доходи до кінця 2025 року
Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

У Національному банку України (НБУ) оцінили ситуацію на ринку праці у 2025-2027 роках. Згідно з прогнозом, очікується зростання заробітної плати у третьому кварталі та скорочення рівня безробіття у наступні три роки.  

Про це йдеться в оприлюдненому жовтневому інфляційному звіті Національного банку. 

Читайте також:

Що буде із зарплатами українців, за прогнозом НБУ

Згідно з інформацією Нацбанку, ситуація на українському ринку праці матиме тенденцію до покращення. Зокрема, очікується, що безробіття в країні поступово скорочуватиметься. А саме:

  • до кінця 2025 року — до 11%;
  • у 2026 році — до 10%;
  • до кінця 2027 року — до 9%. 

Водночас доходи українських громадян у наступні роки мають дещо підвищитися. У НБУ очікують, що рівень заробітної плати в Україні буде поступово збільшуватися, випереджаючи рівень інфляції. 

За прогнозом регулятора, реальні зарплати українців зміняться у відсотках наступним чином:

  • у 2025 році зарплата підвищиться на 6%;
  • у 2026 році дохід зросте від 4% до 5%;
  • у 2027 році додасть ще 4-5%.

Також Нацбанк переглянув прогноз щодо дефіциту бюджету країни через необхідність підтримки обороноздатності та відбудови. Цьогоріч він може становити 25% ВВП. У 2026 році цей показник має знизитися до 19%, у 2027-му — до 14%. 

НБУ розраховує, що українська економіка отримає значну міжнародну допомогу, що є позитивним індикатором для підтримки бюджету під час війни. 

Які нині зарплати в Україні

У листопаді середня заробітна плата в Україні становить 26,3 тис. грн, що на 17% більше проти показника рік тому. Найбільше зарплати зросли у працівників на таких посадах: 

  • Інвестиційний аналітик — на 120%;
  • Дерматокосметолог — на 100%;
  • Маркувальник — на 100%.

Також підвищились доходи у вантажників (26%), різноробів (25%) та комірників (25%).  

зарплати 2025
Динаміка зміни зарплати. Джерело: Work.ua


Раніше ми писали, що в Україні зросла середньомісячна зарплата держслужбовців завдяки реформі в оплаті праці. Як свідчить аналіз Рахункової палати, торік показник підвищився на 43%.  

Також ми розповідали, кому з-поміж працівників державних і комунальних установ передбачена надбавка до посадового окладу за вислугу років. Відомо, який розмір таких доплат у 2025 році. 

НБУ зарплати робота гроші доходи
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
