Зарплати в Україні – як зміняться реальні доходи до кінця 2025 року

Зарплати українців — як зміняться доходи до кінця року
У Національному банку України (НБУ) оцінили ситуацію на ринку праці у 2025-2027 роках. Згідно з прогнозом, очікується зростання заробітної плати у третьому кварталі та скорочення рівня безробіття у наступні три роки.
Про це йдеться в оприлюдненому жовтневому інфляційному звіті Національного банку.
Що буде із зарплатами українців, за прогнозом НБУ
Згідно з інформацією Нацбанку, ситуація на українському ринку праці матиме тенденцію до покращення. Зокрема, очікується, що безробіття в країні поступово скорочуватиметься. А саме:
- до кінця 2025 року — до 11%;
- у 2026 році — до 10%;
- до кінця 2027 року — до 9%.
Водночас доходи українських громадян у наступні роки мають дещо підвищитися. У НБУ очікують, що рівень заробітної плати в Україні буде поступово збільшуватися, випереджаючи рівень інфляції.
За прогнозом регулятора, реальні зарплати українців зміняться у відсотках наступним чином:
- у 2025 році зарплата підвищиться на 6%;
- у 2026 році дохід зросте від 4% до 5%;
- у 2027 році додасть ще 4-5%.
Також Нацбанк переглянув прогноз щодо дефіциту бюджету країни через необхідність підтримки обороноздатності та відбудови. Цьогоріч він може становити 25% ВВП. У 2026 році цей показник має знизитися до 19%, у 2027-му — до 14%.
НБУ розраховує, що українська економіка отримає значну міжнародну допомогу, що є позитивним індикатором для підтримки бюджету під час війни.
Які нині зарплати в Україні
У листопаді середня заробітна плата в Україні становить 26,3 тис. грн, що на 17% більше проти показника рік тому. Найбільше зарплати зросли у працівників на таких посадах:
- Інвестиційний аналітик — на 120%;
- Дерматокосметолог — на 100%;
- Маркувальник — на 100%.
Також підвищились доходи у вантажників (26%), різноробів (25%) та комірників (25%).
Раніше ми писали, що в Україні зросла середньомісячна зарплата держслужбовців завдяки реформі в оплаті праці. Як свідчить аналіз Рахункової палати, торік показник підвищився на 43%.
Також ми розповідали, кому з-поміж працівників державних і комунальних установ передбачена надбавка до посадового окладу за вислугу років. Відомо, який розмір таких доплат у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!