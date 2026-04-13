Зарплаты в Украине: кому работодатели в среднем обещают 187 000 грн в апреле

Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составляет более 26 000 грн по вакансиям. В то же время ряду специалистов работодатели обещают доходы, значительно превышающие средний уровень, в частности некоторые программисты могут претендовать на 187 000 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одного из украинских кадровых порталов.

Как ситуация с зарплатами на рынке труда Украины в апреле

По данным сайта по поиску работы Robota.ua, в апреле средняя зарплата в Украине составляет 26 422 грн по вакансиям, тогда как соискатели готовы работать за меньшую сумму — в среднем за 24 438 грн.

Статистика уровня зарплат. Источник: Robota.ua

Больше всего предложений работы с доходом 21 — 30 000 грн (около 58 000 вакансий), а также 12 — 21 000 грн (более 43 000 вакансий), 30 — 39 000 грн (около 41 000). Зарплату в более 75 000 грн предлагают 16 800 работодателей.

Кроме заработной платы, компании предлагают бонусы и премии (доля 20,46%), бесплатное обучение (16,52%), скидки сотрудникам (8,46%), регулярный пересмотр зарплат (8,22%), офис с генератором (7,03%), медицинское страхование (6,81%).

Общее количество вакансий составило более 310 000, а по состоянию на конец марта был зафиксирован рост предложений от работодателей на около 30 000.

В ТОП-сферы деятельности в Украине по количеству вакансий по состоянию на начало апреля попали:

государственный сектор — 33%;

розничная торговля — 26%;

Силы обороны — 19%;

промышленность и производство — 11%;

торговля оптовая, дистрибуция, импорт-экспорт — 10%.

Частые вакансии. Источник: Robota.ua

У кого из работников самые высокие зарплаты в апреле

По состоянию на начало апреля 2026 года на верхушке по размеру обещанных доходов — специалисты, занимающиеся программированием, выполняющие разработку программного обеспечения.

В списке профессий с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях — старший Front-end разработчик, предлагают 187 500 грн (шесть вакансий). А также:

старший Embedded-разработчик — 178 500 грн (три вакансии);

старший Fullstack-разработчик — 150 000 грн (девять вакансий);

Senior .NET разработчик — 125 000 грн (три вакансии).

Кроме того, в перечне работников с самыми высокими доходами — машинисты насосных установок. Таким специалистам в среднем предлагают 130 000 грн (три вакансии).

Статистика уровня самых высоких зарплат. Источник: Robota.ua

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую заработную плату получает полицейский в Украине. В денежное обеспечение входит основной оклад, который зависит от должности и звания, добавляются надбавки за выслугу лет (5-50%) и за особые условия службы, которые могут достигать 100%.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году правительство намерено устранить диспропорции в оплате труда госслужащих в Украине. Ожидается значительное повышение окладов на должностях в областях. В частности, для заместителей руководителя областного совета оклад будет на уровне от 23 000 до 26 000 грн.