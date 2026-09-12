Секонд-хенд крем, екстра та оригінал: як не купити одяг із дефектами

Дівчата вибирають одяг в секонд-хенді. Фото: magnific.com

У секонд-хендах можна побачити одяг різної вартості й стану, але ціна — не єдиний орієнтир. Речі сортують за категоріями, які можуть називатися "крем", "екстра", перший чи другий сорт. Водночас одна й та сама назва не завжди гарантує однаковий стан речі, тому покупцеві важливо знати, що стоїть за цими позначеннями.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на British Second.

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Що означають категорії якості одягу

У торгівлі вживаним одягом речі проходять сортування. Їх оцінюють за станом, наявністю дефектів, ступенем зношеності та зовнішнім виглядом. Саме після цього формуються різні категорії.

При цьому "крем", "екстра", "перший сорт" та "другий сорт" — це торгові позначення, а не єдина міжнародна система стандартів. У різних постачальників критерії можуть відрізнятися.

Тому напис "крем" сам по собі не означає, що будь-яка така річ матиме абсолютно однаковий стан у різних магазинах.

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"Крем" — найвища категорія

"Крем" зазвичай використовують для найкращих речей у партії. Це одяг із мінімальними слідами носіння або взагалі без них. Серед нього можуть траплятися нові речі з бірками, брендовий одяг та актуальні моделі.

Для покупця це означає, що в категорії "крем" найбільше шансів знайти річ, яка за станом максимально наближена до нової.

Але є важливий нюанс: "крем" не означає автоматично дорогий бренд. Головна характеристика категорії — стан і відбір речей, а не конкретна назва виробника.

"Екстра" — хороша якість із невеликим зносом

Категорія "екстра" також належить до якісного сегмента секонд-хенду. Такі речі зазвичай мають хороший зовнішній вигляд і незначні сліди використання.

За даними постачальників, "крем" та "екстра" належать до найвищих категорій сортування.

Для покупця "екстра" може бути цікавим компромісом: річ ще має привабливий стан, але її ціна може бути нижчою, ніж у найкращих позицій категорії "крем".

Перший сорт — нормальний стан для щоденного одягу

Перший сорт — це вже не преміальна частина сортування, однак речі залишаються придатними для носіння. Зазвичай вони можуть мати невеликі сліди використання, але без серйозних пошкоджень.

Наприклад, у такій категорії можна зустріти одяг із незначним зносом тканини або менш актуальним фасоном. Водночас річ може залишатися цілком функціональною та придатною для щоденного використання.

Саме тут для покупця особливо важливо дивитися не лише на позначення сорту, а й безпосередньо перевіряти річ.

Другий сорт — більше дефектів, але річ ще можна носити

Другий сорт передбачає помітніші сліди використання або невеликі дефекти. Це можуть бути плями, потертості, вицвітання, проблеми із застібкою чи інші недоліки.

Тут уже не варто купувати річ лише через низьку ціну. Перед оплатою потрібно перевірити тканину, шви, блискавки, ґудзики, кишені та область пахв.

Іноді недолік можна легко усунути — наприклад, замінивши ґудзик. Але якщо проблема стосується тканини або форми речі, ремонт може бути невиправданим.

Що таке "оригінал"

Окремо покупець може зустріти позначення "оригінал", "несортований" або "нессорт".

Йдеться про речі, які не пройшли попереднє сортування за категоріями. Тобто в одній партії можуть опинитися як дуже хороші речі, так і одяг із помітними дефектами.

Тому "оригінал" не означає "найкраща якість". Навпаки, це означає більшу непередбачуваність складу.

Чи означає вища категорія кращу річ

Наприклад, покупець може знайти чудову сорочку першого сорту та невдалу річ категорії "екстра". Причина проста: сортування є загальною оцінкою партії, а не гарантією того, що кожна окрема річ буде ідеальною.

Крім того, критерії категорій різняться між постачальниками. Саме тому дві речі з написом "екстра" у різних магазинах можуть відрізнятися за станом.

Як покупцеві перевірити якість речі

Навіть якщо одяг продається як найвища категорія, перед покупкою його варто оглянути.

Насамперед потрібно перевірити:

чи немає плям і слідів відбілювання;

чи не розтягнута тканина;

чи немає катишків;

чи цілі шви;

чи працюють блискавки та застібки;

чи всі ґудзики на місці;

чи немає дірок у непомітних місцях;

чи не вицвіла тканина;

чи відповідає фактичний стан речі заявленій категорії.

Особливо уважно варто оглядати коміри, манжети, пахви, внутрішню частину кишень та низ виробу. Саме там сліди тривалого носіння можуть бути менш помітними на перший погляд.

Яку категорію обрати

Якщо покупцеві потрібна річ, яка виглядає максимально близько до нової, варто дивитися насамперед на "крем" та "екстра".

Якщо головний критерій — співвідношення ціни та стану, цікавим варіантом може бути перший сорт.

А другий сорт має сенс лише тоді, коли покупець готовий сам оцінити дефект і розуміє, чи можна його виправити.

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