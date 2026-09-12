Секонд-хенд: "крем", "экстра" и "оригинал": как не купить одежду с дефектами

Девушки выбирают одежду в секонд-хенде. Фото: magnific.com

В секонд-хендах можно найти одежду разной стоимости и состояния, но цена — не единственный ориентир. Вещи сортируются по категориям, которые могут называться "крем", "экстра", первый или второй сорт. В то же время одно и то же название не всегда гарантирует одинаковое состояние вещи, поэтому покупателю важно знать, что стоит за этими обозначениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на British Second.

Реклама

Что означают категории качества одежды

В торговле подержанной одеждой вещи проходят сортировку. Их оценивают по состоянию, наличию дефектов, степени износа и внешнему виду. Именно после этого формируются различные категории.

При этом "крем", "экстра", "первый сорт" и "второй сорт" — это торговые обозначения, а не единая международная система стандартов. У разных поставщиков критерии могут отличаться.

Поэтому надпись "крем" сама по себе не означает, что любая такая вещь будет иметь абсолютно одинаковое состояние в разных магазинах.

Читайте также:

"Крем" — самая высокая категория

"Крем" обычно используют для лучших вещей в партии. Это одежда с минимальными следами носки или вообще без них. Среди нее могут встречаться новые вещи с бирками, брендовая одежда и актуальные модели.

Для покупателя это означает, что в категории "крем" больше всего шансов найти вещь, состояние которой максимально близко к новому.

Но есть важный нюанс: "крем" не означает автоматически дорогой бренд. Главная характеристика категории — состояние и отбор вещей, а не конкретное название производителя.

"Экстра" — хорошее качество с небольшим износом

Категория "экстра" также относится к качественному сегменту секонд-хенда. Такие вещи обычно имеют хороший внешний вид и незначительные следы использования.

По данным поставщиков, "крем" и "экстра" относятся к самым высоким категориям сортировки.

Для покупателя "экстра" может стать интересным компромиссом: вещь еще находится в привлекательном состоянии, но ее цена может быть ниже, чем у лучших позиций категории "крем".

Первый сорт — нормальное состояние для повседневной одежды

Первый сорт — это уже не премиальная часть сортировки, однако вещи остаются пригодными для носки. Обычно они могут иметь небольшие следы использования, но без серьезных повреждений.

Например, в такой категории можно встретить одежду с незначительным износом ткани или менее актуальным фасоном. В то же время вещь может оставаться вполне функциональной и пригодной для повседневного использования.

Именно здесь для покупателя особенно важно смотреть не только на обозначение сорта, но и непосредственно проверять вещь.

Второй сорт — больше дефектов, но вещь еще можно носить

Второй сорт предполагает более заметные следы использования или небольшие дефекты. Это могут быть пятна, потертости, выцветание, проблемы с застежкой или другие недостатки.

Здесь уже не стоит покупать вещь только из-за низкой цены. Перед оплатой нужно проверить ткань, швы, молнии, пуговицы, карманы и область подмышек.

Иногда недостаток можно легко устранить — например, заменив пуговицу. Но если проблема касается ткани или формы вещи, ремонт может оказаться неоправданным.

Что такое "оригинал"

Кроме того, покупатель может встретить обозначения "оригинал", "несортированный" или "нессорт".

Речь идет о вещах, которые не прошли предварительную сортировку по категориям. То есть в одной партии могут оказаться как очень хорошие вещи, так и одежда с заметными дефектами.

Поэтому "оригинал" не означает "лучшее качество". Наоборот, это означает большую непредсказуемость состава.

Означает ли более высокая категория лучшую вещь

Например, покупатель может найти прекрасную рубашку первого сорта и неудачную вещь категории "экстра". Причина проста: сортировка представляет собой общую оценку партии, а не гарантию того, что каждая отдельная вещь будет идеальной.

Кроме того, критерии категорий различаются у разных поставщиков. Именно поэтому две вещи с надписью "экстра" в разных магазинах могут отличаться по состоянию.

Как покупателю проверить качество вещи

Даже если одежда продается как высшая категория, перед покупкой ее стоит осмотреть.

Прежде всего нужно проверить:

нет ли пятен и следов отбеливателя;

не растянута ли ткань;

нет ли катышков;

целы ли швы;

работают ли молнии и застежки;

все ли пуговицы на месте;

нет ли дырок в незаметных местах;

не выцвела ли ткань;

соответствует ли фактическое состояние вещи заявленной категории.

Особенно внимательно следует осматривать воротники, манжеты, подмышки, внутреннюю часть карманов и низ изделия. Именно там следы длительного ношения могут быть менее заметны на первый взгляд.

Какую категорию выбрать

Если покупателю нужна вещь, которая выглядит максимально близко к новой, стоит обратить внимание в первую очередь на "крем" и "экстра".

Если главный критерий — соотношение цены и состояния, интересным вариантом может быть первый сорт.

А второй сорт имеет смысл только тогда, когда покупатель готов сам оценить дефект и понимает, можно ли его исправить.

Недавно Новини.LIVE писали, что скидки могут побуждать украинцев тратить больше при онлайн-покупках. Привлекательная цена не всегда означает экономию, если человек покупает вещи, которые не планировал. Поэтому перед покупкой одежды стоит оценивать не только размер скидки, но и реальную необходимость в покупке.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько украинки тратят на уход за собой в 2026 году. Расходы на одежду, косметику и другие товары для ухода за внешностью могут занимать значительную часть личного бюджета. Именно поэтому при покупках важно учитывать не только цену вещи, но и то, насколько она оправдывает затраты.