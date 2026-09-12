Секонд-хенд: "крем", "экстра" и "оригинал": как не купить одежду с дефектами

Одежда из секонд-хенда по сортам: как найти качественную вещь и не переплатить
В секонд-хендах можно найти одежду разной стоимости и состояния, но цена — не единственный ориентир. Вещи сортируются по категориям, которые могут называться "крем", "экстра", первый или второй сорт. В то же время одно и то же название не всегда гарантирует одинаковое состояние вещи, поэтому покупателю важно знать, что стоит за этими обозначениями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на British Second.
Что означают категории качества одежды
В торговле подержанной одеждой вещи проходят сортировку. Их оценивают по состоянию, наличию дефектов, степени износа и внешнему виду. Именно после этого формируются различные категории.
При этом "крем", "экстра", "первый сорт" и "второй сорт" — это торговые обозначения, а не единая международная система стандартов. У разных поставщиков критерии могут отличаться.
Поэтому надпись "крем" сама по себе не означает, что любая такая вещь будет иметь абсолютно одинаковое состояние в разных магазинах.
"Крем" — самая высокая категория
"Крем" обычно используют для лучших вещей в партии. Это одежда с минимальными следами носки или вообще без них. Среди нее могут встречаться новые вещи с бирками, брендовая одежда и актуальные модели.
Для покупателя это означает, что в категории "крем" больше всего шансов найти вещь, состояние которой максимально близко к новому.
Но есть важный нюанс: "крем" не означает автоматически дорогой бренд. Главная характеристика категории — состояние и отбор вещей, а не конкретное название производителя.
"Экстра" — хорошее качество с небольшим износом
Категория "экстра" также относится к качественному сегменту секонд-хенда. Такие вещи обычно имеют хороший внешний вид и незначительные следы использования.
По данным поставщиков, "крем" и "экстра" относятся к самым высоким категориям сортировки.
Для покупателя "экстра" может стать интересным компромиссом: вещь еще находится в привлекательном состоянии, но ее цена может быть ниже, чем у лучших позиций категории "крем".
Первый сорт — нормальное состояние для повседневной одежды
Первый сорт — это уже не премиальная часть сортировки, однако вещи остаются пригодными для носки. Обычно они могут иметь небольшие следы использования, но без серьезных повреждений.
Например, в такой категории можно встретить одежду с незначительным износом ткани или менее актуальным фасоном. В то же время вещь может оставаться вполне функциональной и пригодной для повседневного использования.
Именно здесь для покупателя особенно важно смотреть не только на обозначение сорта, но и непосредственно проверять вещь.
Второй сорт — больше дефектов, но вещь еще можно носить
Второй сорт предполагает более заметные следы использования или небольшие дефекты. Это могут быть пятна, потертости, выцветание, проблемы с застежкой или другие недостатки.
Здесь уже не стоит покупать вещь только из-за низкой цены. Перед оплатой нужно проверить ткань, швы, молнии, пуговицы, карманы и область подмышек.
Иногда недостаток можно легко устранить — например, заменив пуговицу. Но если проблема касается ткани или формы вещи, ремонт может оказаться неоправданным.
Что такое "оригинал"
Кроме того, покупатель может встретить обозначения "оригинал", "несортированный" или "нессорт".
Речь идет о вещах, которые не прошли предварительную сортировку по категориям. То есть в одной партии могут оказаться как очень хорошие вещи, так и одежда с заметными дефектами.
Поэтому "оригинал" не означает "лучшее качество". Наоборот, это означает большую непредсказуемость состава.
Означает ли более высокая категория лучшую вещь
Например, покупатель может найти прекрасную рубашку первого сорта и неудачную вещь категории "экстра". Причина проста: сортировка представляет собой общую оценку партии, а не гарантию того, что каждая отдельная вещь будет идеальной.
Кроме того, критерии категорий различаются у разных поставщиков. Именно поэтому две вещи с надписью "экстра" в разных магазинах могут отличаться по состоянию.
Как покупателю проверить качество вещи
Даже если одежда продается как высшая категория, перед покупкой ее стоит осмотреть.
Прежде всего нужно проверить:
- нет ли пятен и следов отбеливателя;
- не растянута ли ткань;
- нет ли катышков;
- целы ли швы;
- работают ли молнии и застежки;
- все ли пуговицы на месте;
- нет ли дырок в незаметных местах;
- не выцвела ли ткань;
- соответствует ли фактическое состояние вещи заявленной категории.
Особенно внимательно следует осматривать воротники, манжеты, подмышки, внутреннюю часть карманов и низ изделия. Именно там следы длительного ношения могут быть менее заметны на первый взгляд.
Какую категорию выбрать
Если покупателю нужна вещь, которая выглядит максимально близко к новой, стоит обратить внимание в первую очередь на "крем" и "экстра".
Если главный критерий — соотношение цены и состояния, интересным вариантом может быть первый сорт.
А второй сорт имеет смысл только тогда, когда покупатель готов сам оценить дефект и понимает, можно ли его исправить.
Недавно Новини.LIVE писали, что скидки могут побуждать украинцев тратить больше при онлайн-покупках. Привлекательная цена не всегда означает экономию, если человек покупает вещи, которые не планировал. Поэтому перед покупкой одежды стоит оценивать не только размер скидки, но и реальную необходимость в покупке.
Также Новини.LIVE сообщали, сколько украинки тратят на уход за собой в 2026 году. Расходы на одежду, косметику и другие товары для ухода за внешностью могут занимать значительную часть личного бюджета. Именно поэтому при покупках важно учитывать не только цену вещи, но и то, насколько она оправдывает затраты.