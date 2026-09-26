Путівка за рахунок держави: хто може безкоштовно пройти лікування

Жінки літнього віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери у 2026 році можуть пройти санаторно-курортне лікування коштом держави. Гранична вартість такої путівки становить 18 036 грн, а сам курс розрахований на 18 календарних днів. Однак одного лише статусу пенсіонера для отримання цієї пільги недостатньо — скористатися програмою можуть визначені законом категорії громадян.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Today.ua.

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Хто з пенсіонерів може отримати безкоштовну путівку

У 2026 році державна програма санаторно-курортного лікування передбачає пільгу для осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. До цієї категорії можуть належати й пенсіонери, які були звільнені з місць несвободи.

Тобто звичайний статус пенсіонера за віком або за вислугою років сам по собі не дає права на безкоштовну путівку.

Держава може оплатити повний курс пільгового санаторно-курортного лікування. У 2026 році гранична вартість путівки становить 18 036 грн, а один ліжко-день коштує не більше 1 002 грн. Курс лікування розрахований на 18 календарних днів.

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Таким чином, для людини, яка має право на програму, потенційна економія на вартості санаторного лікування може становити до 18 036 грн.

Як оформити безкоштовне лікування

Для отримання путівки необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, відповідного органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем проживання.

Базово знадобляться:

заява на отримання санаторно-курортного лікування;

документ, який підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії;

медична довідка за формою № 070/о.

Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися додаткові документи, тому їхній перелік варто заздалегідь уточнити в органі соцзахисту або ЦНАП.

Звернутися за путівкою або компенсацією за самостійно оплачене лікування потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з місць несвободи.

Що важливо знати про гроші

Пільга не означає, що кожен пенсіонер може безкоштовно забронювати будь-який санаторій. Програма має визначені категорії отримувачів і граничну суму фінансування.

Якщо вартість послуг санаторію нижча за встановлений державою ліміт, оплата здійснюється за фактичною вартістю. Додаткові послуги, які людина замовляє понад передбачене програмою лікування, можуть оплачуватися власним коштом.

Отже, для пенсіонера, який відповідає встановленим критеріям, програма може означати до 18 036 грн зекономлених власних коштів на санаторно-курортному лікуванні у 2026 році.

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