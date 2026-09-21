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Головна Фінанси Пенсіонери отримають від УВКБ 10 800 грн: як подати заявку

Пенсіонери отримають від УВКБ 10 800 грн: як подати заявку

Ua ru
21 вересня 2026 13:00
Виплати для пенсіонерів і не тільки: де УВКБ приймає заявки на допомогу у 10 800 грн
Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2026 року представники Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одній з областей працюють у форматах особистого прийому в офісах та мобільних виїздів для надання грошової допомоги більшій кількості громадян, які цього потребують. Виплати передбачені для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Про те, де та за яких умов передбачена відповідна підтримка, повідомляють Новини.LIVE.

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Хто може отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН

За інформацією організаторів, йдеться про реалізацію програми у Черкаській області. Згідно з правилами програми Агенції ООН у справах біженців, взяти участь можуть такі категорії громадян:

  1. ВПО (переміщені за останні 45 днів), які залишили оселі через загрозу життю, атаки чи обов’язкову евакуацію;
  2. Преселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну;
  3. Люди, які прибули з-за кордону після вимушеного переїзду через воєнні дії, а повернення відбулося протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для другої та третьої категорій є:

  • Розмір доходу не перевищує 8 300 грн на кожного члена родини на місяць.
  • Важливі такі факти як близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, наявність вразливості (пенсіонери, люди з інвалідінстю, багатодітні, тощо).

Також люди можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших організацій, проте відтоді минуло понад три місяці.

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Розмір допомоги становитиме 10 800 або 12 300 грн залежно від обставин.

Де і як можна отримати грошову допомогу

Як зазначається, стаціонарний пункт збору даних в м. Умань працює за адресою: 

  • м. Умань, вул. Незалежності 29 (четвер 09:00 — 18:00, перерва на обід 13:00 — 14:00);

Пункт збору даних в м. Черкаси лише за попереднім записом працює за адресою: 

  • м. Черкаси, вул. Благовісна, 227 (середа 09:00 — 18:00, перерва на обід 13:00 — 14:00). 

Команда планує відвідувати наступні населені пункти області: Умань, Черкаси, Ладижинка, Бабанка, Христинівка, Монастирище, Жашків, Маньківка, Тальне, Лисянка, Звенигородка, Багачеве, Сміла, Золотоноша, Драбів, Чорнобай, Корсунь-Шевченківський, Городище, Шпола, Канів, Чигирин та Кам'янка.

Організатори розробили єдину гугл-форму для запису в чергу в зручний для заявників населений пункт області. Для запису в чергу потрібно заповнити електронну форму. Вона закриється у разі набору достатньої кількості заявників.

Після запису в чергу необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних. 

"Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги. Зверніть увагу, що заявки будуть опрацьовуватися перед візитом у населений пункт, який Ви обрали. Під час дзвінка вам повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом, за умови відповідності критеріям програми", — пояснюють організатори.

Остаточне рішення щодо можливості реєстрації ухвалять фахівці фонду після особистої співбесіди та перевірки на предмет відповідності критеріям програми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у вересні діє програма Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Чернігівській області. Громадянам доступна реєстрація у програмі підтримки на опалювальний сезон. Вразливі категорії населення зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 19 400 грн. Зокрема, на виплати можуть претендувати громадяни віком від 60 років. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що в деяких регіонах України Естонська рада у справах біженців надає громадянам грошову допомогу. У її рамках можна буде отримати до 32 500 грн. Кошти передбачені на ведення сільського господарства. Взяти учатсь можуть люди з числа внутрішніх переселенців.  

виплати фінансова допомога гроші пенсіонери грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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