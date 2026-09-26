Путевка за счет государства: кто может пройти лечение бесплатно

Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры в 2026 году смогут пройти санаторно-курортное лечение за счет государства. Предельная стоимость такой путевки составляет 18 036 грн, а сам курс рассчитан на 18 календарных дней. Однако одного лишь статуса пенсионера для получения этой льготы недостаточно — воспользоваться программой могут определенные законом категории граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Today.ua.

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Кто из пенсионеров может получить бесплатную путевку

В 2026 году государственная программа санаторно-курортного лечения предусматривает льготу для лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. К этой категории могут относиться и пенсионеры, освобожденные из мест лишения свободы.

То есть обычный статус пенсионера по возрасту или по выслуге лет сам по себе не дает права на бесплатную путевку.

Государство может оплатить полный курс льготного санаторно-курортного лечения. В 2026 году предельная стоимость путевки составляет 18 036 грн, а один койко-день стоит не более 1 002 грн. Курс лечения рассчитан на 18 календарных дней.

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Таким образом, для человека, имеющего право на участие в программе, потенциальная экономия на стоимости санаторного лечения может составить до 18 036 грн.

Как оформить бесплатное лечение

Для получения путевки необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, соответствующий орган местного самоуправления или ЦНАП по месту жительства.

В основном понадобятся:

заявление на получение санаторно-курортного лечения;

документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии;

медицинская справка по форме № 070/о.

В зависимости от конкретной ситуации могут потребоваться дополнительные документы, поэтому их перечень следует заранее уточнить в органе социальной защиты или ЦНАП.

Обратиться за путевкой или компенсацией за самостоятельно оплаченное лечение нужно не позднее чем через 12 месяцев после освобождения из мест лишения свободы.

Что важно знать о деньгах

Льгота не означает, что каждый пенсионер может бесплатно забронировать любой санаторий. Программа предусматривает определенные категории получателей и предельную сумму финансирования.

Если стоимость услуг санатория ниже установленного государством лимита, оплата осуществляется по фактической стоимости. Дополнительные услуги, которые человек заказывает сверх предусмотренного программой лечения, могут оплачиваться за собственный счет.

Таким образом, для пенсионера, соответствующего установленным критериям, программа может означать экономию до 18 036 грн собственных средств на санаторно-курортном лечении в 2026 году.

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