Пенсійні доплати в Україні: які суми обіцяють громадянам віком 65+

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава надає українським громадянам, які досягли 65-річного віку, гарантовані надбавки до пенсійних виплат, якщо базовий розмір не дотягує до певного рівня. Ключовим у праві на відповідні доплати, окрім вікової вимоги, є наявність достатньої кількості страхового стажу, набутого під час усієї трудової діяльності.

Про те, на які суми можуть претендувати громадяни, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Хто із 65-річних українців має право на доплати до пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідно до частини 2 статті 28 закону №1058 "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", для 65-річних громадян передбачений мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі 40% від мінімального рівня заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет-2026, проте не менш ніж прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Правом на здійснення відповідного перерахунку наділені пенсіонери, які не працюють за таких умов:

Досягли вікового рубежу у 65 років; Мають пенсію, призначену за законом №1058 "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування" (за віком, за вислугу років, з інвалідності, у разі втрати годувальника); Страховий стаж стартує у чоловіків від 35 років, а у жінок — від 30 років; Розмір пенсії за віком разом з доплатою до прожиткового мінімуму не вищий за 40% мінімальної зарплати, визначеної законом "Про держбюджет".

Здійснення перегляду виплат для працюючих пенсіонерів з використанням затвердженого на офіційному рівні показника мінімальної зарплати можливе тільки після звільнення з роботи/припинення ведення підприємницької діяльності.

Читайте також:

Які суми гарантує держава тим, кому 65+

За повідомленням ПФУ, оскільки з 1 січня 2026 року розмір мінімальної заробітної плати зріс з 8 000 до 8 647 грн, то, відповідно, мінімальна сума пенсії за віком для вказаної категорії громадян становила 3 458 грн (8 647,00 грн х 40%).

З березня фактичний мінімальний розмір пенсійної виплати для громадян, які досягли 65-річного віку (за наявності стажу у чоловіків 35 років та жінок 30 років), з урахуванням доплати визначеної постановою уряду "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році", становить 4 213 грн.

Пенсії зазначеній категорії одержувачів перерахували в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому передбачена надбавка у розмірі 50% від мінімальної пенсії у вересні 2026 року. Таким правом наділені колишні військові за умови утримання непрацездатних родичів. Водночас, звичайним громадянам за аналогічних обставин (за утримання неповнолітніх) нараховують тільки 150 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд може блокувати чи урізати пенсійні рахунки без попереджень. Зокрема, виплати можуть призупинити через відсутність ідентифікації. Для громадян, які перебувають за кордоном, процедура доступна шляхом відправлення відповідної заяви та документів поштою на адресу ПФУ. Фонд ухвалить рішення про поновлення нарахування виплат за 10 днів.