Мужчина с деньгами и банковской картой в руках. Фото: Новини.LIVE

Телефонные звонки, якобы от сотрудников банка, могут обернуться для украинцев потерей значительных сбережений. В Черкасской области женщина поверила незнакомцам и перечислила им 193 200 грн. Двое мужчин, причастных к мошенничеству, признали свою вину, пожертвовали деньги на ВСУ и были оштрафованы судом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание 18000.

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Как мошенники выманили у женщины почти 200 000 грн

Инцидент произошел 5 августа 2026 года. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они заявили, что к ее карте якобы получили несанкционированный доступ, поэтому нужно срочно перевести деньги на другой счет, чтобы сохранить сбережения.

Потерпевшей предоставили банковские реквизиты, на которые она должна была перечислить средства. Женщина выполнила инструкции и через приложение "Приват24" перевела деньги на счет в Райффайзен Банке.

В результате двое мужчин, получивших доступ к карте потерпевшей, завладели 193 200 грн. Таким образом, вместо защиты сбережений женщина потеряла почти 200 000 грн.

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Сколько денег мужчины перечислили ВСУ

В ходе судебного разбирательства оба обвиняемых признали свою вину. При этом они решили направить часть средств на нужды украинской армии.

Один из мужчин в ходе досудебного расследования добровольно перечислил 100 000 грн в пользу Вооруженных сил Украины. Другой согласился передать военным 81 660 грн, которые правоохранители изъяли у него во время обыска.

Обоих мужчин признали виновными по части третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Суд назначил им штрафы по 193 205 грн. Согласно информации из приговора, ранее они не были судимы.

Как не потерять деньги из-за звонка якобы из банка

История в Черкасской области показывает, что мошенники могут использовать страх потерять сбережения, чтобы заставить человека самостоятельно перевести деньги. Поэтому не стоит выполнять финансовые инструкции незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка.

Если собеседник сообщает о подозрительной активности на счете, нужно самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру или обратиться через мобильное приложение. Нельзя переводить деньги на посторонние счета для их якобы сохранности, сообщать PIN-код, CVV и одноразовые пароли из SMS.

Если средства уже попали к мошенникам, нужно немедленно сообщить в банк, попросить заблокировать карту и обратиться в полицию. Также важно сохранить номер телефона, переписку и квитанции об переводе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцев втягивают в преступные схемы под видом простого подработки. Мошенники предлагают ежедневную оплату, но взамен просят использовать собственные банковские карты для перевода чужих денег. Такое сотрудничество может привести к финансовым потерям и проблемам с законом.

Также Новини.LIVE сообщали, что мошенники используют стресс украинцев из-за ракетных атак для выманивания денег. Злоумышленники распространяют фейковые сообщения о выплатах, звонят якобы из банков и отправляют опасные ссылки. Особенно важно не торопиться с переводами и не разглашать конфиденциальные банковские данные.