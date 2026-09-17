В Украине появилась новая мошенническая схема: что придумали аферисты

Мошенник за компьютером. Фото: magnific.com

Воздушные тревоги и ночные атаки создают дополнительные возможности для мошенников. На фоне стресса украинцы чаще реагируют на срочные сообщения о заблокированных счетах, выплатах или помощи и могут передать злоумышленникам данные или деньги. Средний ущерб, наносимый потерпевшему в результате карточного мошенничества, уже превышает 5,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Мошенники используют стресс во время атак

Воздушные тревоги, ночные обстрелы, перебои со связью и электроэнергией могут влиять на внимательность человека. Именно этим, по словам заместительницы председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анны Довгальской, пользуются злоумышленники.

В состоянии стресса человек быстрее реагирует на сообщения со словами "срочно", "ваш счет заблокирован" или "вам начислена помощь". Мошенники пытаются заставить жертву действовать немедленно, не проверяя информацию.

Украинцы теряют тысячи гривен

В 2025 году количество мошеннических операций сократилось на 5% — до 256 тыс., однако общая сумма убытков выросла на 24% и достигла 1,4 млрд грн.

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При этом средний ущерб на одного пострадавшего увеличился на 30% — с 4 247 до 5 536 грн. По данным, приведенным The Page со ссылкой на НБУ, 84% общей суммы убытков от карточного мошенничества приходится на психологические манипуляции.

Какие схемы используют мошенники

Среди распространенных схем — фейковые сообщения о государственных выплатах, звонки якобы от банка, псевдоинвестиции, взлом мессенджеров и использование дипфейков.

Также злоумышленники могут отправлять ссылки под видом голосования, предлагать установить стороннее приложение или просить ввести банковские данные. Отдельной угрозой остаются фишинговые ссылки на маркетплейсах, которые маскируются под уведомления о получении оплаты.

Чтобы не потерять деньги, в случае подозрительного звонка стоит самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру. Нельзя передавать посторонним PIN-код, CVV, одноразовые коды или устанавливать приложения по просьбе незнакомцев.

Ранее Новини.LIVE предупреждали украинцев о мошеннических объявлениях при продаже автомобилей. Злоумышленники могут предлагать подозрительно низкую цену, требовать предоплату или отказываться показать машину и VIN-код. Покупателям рекомендуют проверять продавца, документы и автомобиль до перевода денег.

Также Новини.LIVE писали о мошеннических схемах у банкоматов, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к карте и PIN-коду. Для этого могут использовать нитки в карточных считывателях, специальные накладки и скрытые камеры. Чтобы не потерять деньги, рекомендуется проверять банкомат перед использованием и прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода.