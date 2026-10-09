Подработка без опыта: как украинцев вовлекают в мошеннические схемы с банковскими картами

Женщина с ноутбуком держит банковскую карту в руках. Фото: Новости.LIVE

Украинцам предлагают подработку без опыта и специальных навыков, обещая ежедневные выплаты, высокий доход и вознаграждение за финансовые операции. Однако за такими вакансиями может скрываться схема вербовки "денежных мулов" — людей, чьи банковские счета используют для перевода средств, связанных с незаконной деятельностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

Реклама

Как украинцев вовлекают в схемы с банковскими картами

Злоумышленники публикуют объявления о простой работе или легком подработке, для которой не требуются ни опыт, ни специальные навыки. Потенциальным работникам могут обещать быстрый заработок, ежедневные выплаты или процент от проведённых операций.

Во время общения с кандидатом работодатель может попросить предоставить номер банковской карты для зачисления зарплаты, открыть счет на свое имя или согласиться принимать и переводить деньги другим людям.

Такие требования могут свидетельствовать о попытке вовлечь человека в незаконную финансовую схему. Вместо обычной подработки он рискует стать участником цепочки переводов средств неизвестного происхождения.

Читайте также:

Кто такие "денежные мулы" и чем это опасно

"Денежные мулы", или дропы, — это люди, которые за вознаграждение позволяют посторонним лицам использовать свои банковские счета для проведения финансовых операций. Они могут передавать платежные карты, предоставлять доступ к счетам или самостоятельно переводить средства по указаниям других.

Злоумышленники используют такие счета, чтобы переводить незаконно полученные деньги через различные финансовые учреждения и затруднять отслеживание их происхождения.

При этом человек может не знать, откуда поступили средства и для чего их нужно переводить. Организаторы схемы способны обосновывать свои требования якобы законной деятельностью, скрывая истинную цель операций.

Однако незнание всех обстоятельств не устраняет рисков. Участие в таких схемах может иметь серьезные правовые последствия, в частности штрафы, конфискацию имущества или лишение свободы — в зависимости от обстоятельств и установленных правонарушений.

Какие предложения о подработке должны насторожить

Прежде чем соглашаться на вакансию, стоит обратить внимание на требования работодателя. Особенно подозрительными могут быть предложения, при которых требуется использовать собственные банковские счета для непонятных финансовых операций.

Насторожить должны следующие признаки:

Обещают легкий и быстрый заработок. Высокое вознаграждение предлагают без понятных обязанностей или значительных усилий. Просят открыть банковский счет. Для выполнения работы необходимо оформить карту или счет на свое имя. Предлагают переводить чужие деньги. Человек должен получать средства на свою карту, а затем пересылать их по указанным реквизитам. Требуют передать карту или доступ к банковскому приложению. Для якобы выполнения рабочих задач просят предоставить платежную карту, её реквизиты или доступ к банковскому приложению. Не объясняют происхождение средств. Работодатель не сообщает, кто отправляет деньги, кому они предназначены и за что осуществляются переводы.

Если вакансия предусматривает такие условия, не стоит соглашаться на нее только из-за обещания вознаграждения. Особенно опасно позволять посторонним людям пользоваться собственным счетом для операций, назначение которых непонятно.

Что делать, если согласились на подозрительную подработку

Если человек уже согласился на такую работу, но впоследствии понял, что его могут использовать для перевода незаконных средств, нужно прекратить сотрудничество с работодателем и обратиться в киберполицию.

Если банковский счет уже использовали для подозрительных операций, также необходимо уведомить банк, в котором он открыт. Не стоит продолжать переводы или выполнять новые указания работодателя, пока ситуация не будет выяснена.

Сообщить о возможном мошенничестве можно через официальный сайт Киберполиции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники используют ракетные атаки для новых схем обмана украинцев. Злоумышленники могут воспользоваться стрессом и доверием людей, чтобы выманить деньги или личные данные. Украинцам советуют быть внимательными к подозрительным сообщениям и не выполнять сомнительные инструкции.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой деньги могут снять удаленно. Чтобы не потерять средства, важно не разглашать конфиденциальные банковские данные и не предоставлять посторонним доступ к счету. Особую осторожность следует проявлять при общении с незнакомцами, предлагающими сомнительные услуги или заработок.