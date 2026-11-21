Чоловік з грошима та банківською карткою в руках. Фото: Новини.LIVE

Телефонні дзвінки нібито від працівників банку можуть обернутися для українців втратою значних заощаджень. На Черкащині жінка повірила незнайомцям і переказала їм 193 200 грн. Двоє чоловіків, причетних до шахрайства, визнали провину, задонатили гроші на ЗСУ та отримали судові штрафи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "18000".

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Як шахраї виманили у жінки майже 200 000 грн

Випадок стався 5 серпня 2026 року. Жінці зателефонували невідомі та представилися працівниками банку. Вони заявили, що до її картки нібито отримали несанкціонований доступ, тому потрібно терміново переказати гроші на інший рахунок, щоб зберегти заощадження.

Потерпілій надали банківські реквізити, на які вона мала перерахувати кошти. Жінка виконала інструкції та через застосунок "Приват24" переказала гроші на рахунок у Райффайзен Банку.

У результаті двоє чоловіків, які отримали доступ до картки потерпілої, заволоділи 193 200 грн. Таким чином, замість захисту заощаджень жінка втратила майже 200 000 грн.

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Скільки грошей чоловіки перерахували на ЗСУ

Під час судового розгляду обидва обвинувачені визнали свою провину. Водночас вони вирішили спрямувати частину коштів на потреби українського війська.

Один із чоловіків під час досудового розслідування добровільно перерахував 100 000 грн на користь Збройних сил України. Інший погодився передати військовим 81 660 грн, які правоохоронці вилучили в нього під час обшуку.

Обох чоловіків визнали винними за частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Суд призначив їм штрафи по 193 205 грн. За інформацією з вироку, раніше вони не були судимі.

Як не втратити гроші через дзвінок нібито з банку

Історія на Черкащині показує, що шахраї можуть використовувати страх втратити заощадження, щоб змусити людину самостійно переказати гроші. Тому не варто виконувати фінансові інструкції незнайомців, навіть якщо вони представляються співробітниками банку.

Якщо співрозмовник повідомляє про підозрілу активність на рахунку, потрібно самостійно зателефонувати до банку за офіційним номером або звернутися через мобільний застосунок. Не можна переказувати гроші на сторонні рахунки для їхнього нібито збереження, повідомляти PIN-код, CVV та одноразові паролі з SMS.

Якщо кошти вже потрапили до шахраїв, потрібно негайно повідомити банк, попросити заблокувати картку та звернутися до поліції. Також важливо зберегти номер телефону, листування та квитанції про переказ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українців втягують у злочинні схеми під виглядом простого підробітку. Шахраї пропонують щоденну оплату, але натомість просять використовувати власні банківські картки для переказу чужих грошей. Така співпраця може призвести до фінансових втрат і проблем із законом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шахраї використовують стрес українців через ракетні атаки для виманювання грошей. Зловмисники поширюють фейкові повідомлення про виплати, телефонують нібито з банків та надсилають небезпечні посилання. Особливо важливо не поспішати з переказами й не розголошувати конфіденційні банківські дані.