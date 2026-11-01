Конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны, обстрелов энергетической инфраструктуры и возможных перебоев в работе банков украинцам стоит иметь дома запас наличных. Его размер зависит от доходов и ежемесячных расходов. В то же время хранить все сбережения дома опасно, ведь деньги могут пострадать от пожара, их могут украсть, а из-за инфляции они постепенно будут терять свою покупательную способность.

Об этом рассказала в комментарии Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

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Сколько денег стоит иметь дома про запас

Во время войны запас наличных помогает справиться с непредвиденными ситуациями. Например, деньги могут понадобиться во время длительных отключений электроэнергии или временных перебоев в работе банковских сервисов.

В то же время не стоит хранить дома слишком большие суммы. Из-за постоянных обстрелов и рисков для жилья значительные денежные сбережения лучше распределять между различными способами хранения.

Финансовый консультант советует определять размер наличного резерва с учетом ежемесячного дохода и расходов семьи.

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По ее рекомендации, сумма наличных может составлять:

при доходе до 20 тыс. грн в месяц — от 2 до 10 тыс. грн;

при доходе до 40 тыс. грн в месяц — от 4 до 20 тыс. грн;

при доходе до 100 тыс. грн в месяц — от 7 до 40 тыс. грн.

В целом эксперт рекомендует иметь дома сумму, которой хватит на 1–1,5 месяца обычных расходов семьи. Остальные сбережения целесообразнее хранить на банковских счетах, депозитах или распределять между различными финансовыми инструментами.

Почему опасно хранить все сбережения дома

Украинское законодательство не ограничивает сумму наличных, которую человек может хранить в собственном жилье. Однако накапливать дома большие суммы не стоит.

Во-первых, деньги могут украсть или они могут пострадать в результате пожара или других повреждений жилья. Во-вторых, наличные, которые просто лежат без дела, постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции. То есть со временем за ту же сумму можно будет приобрести меньше товаров и услуг.

Важно также позаботиться о безопасном месте для хранения денег. Эксперт советует использовать сейф или огнестойкое хранилище, которое поможет защитить не только наличные, но и документы, а также драгоценности в случае пожара.

Если сейфа нет, деньги можно распределить между несколькими надежными тайниками. При этом не стоит рассказывать посторонним, где именно хранятся сбережения, даже если это знакомые люди из ближайшего окружения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, существует ли лимит на домашние сбережения в 2026 году. Правила финансового мониторинга применяются к операциям со средствами, которые проверяют банки и другие финансовые учреждения. Сам факт хранения крупной суммы наличных не является нарушением.

Также Новини.LIVE писали, какую сумму можно положить на карту через терминал. Ограничения могут различаться в зависимости от банка и конкретного сервиса. Поэтому перед внесением крупной суммы стоит проверить доступный лимит на экране терминала или на официальном сайте банка.