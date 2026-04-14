Право на льготу в 75% на оплату коммунальных услуг: какие есть ограничения

Женщина просматривает платежки. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, у которых есть статус участника боевых действий, имеют право на получение от государства 75% скидки по оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, суммируется ли скидка при наличии права на помощь у обоих супругов.

Можно ли получить двойную льготу в 75% на коммуналку

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий и членам их семей, проживающим совместно, предусматривается предоставление 75% скидки по оплате за коммунальные услуги в рамках установленных норм потребления. Речь идет о:

квартплате;

коммунальные услуги (газ, отопление, электричество, вывоз мусора, остальные услуги);

топливо для домов, где нет центрального отопления.

Скидку в 75% считают на льготника и членов семьи, проживающих совместно:

жена/муж;

несовершеннолетние дети;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I-II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой/попечительством льготника.

Льготы для этой категории граждан не привязаны к среднемесячному совокупному доходу семьи.

Однако, если оба супруга являются участниками боевых действий, зарегистрированы и проживают по одному адресу, то при таких обстоятельствах скидка на плату за жилищно-коммунальные услуги в удвоенном размере не предусмотрена.

Как объясняют в ПФУ, при соответствующих обстоятельствах каждому из льготников предоставляется 75% скидки платы за коммуналку. В случае совместного проживания скидку, как правило, не плюсуют.

"В случае проживания по одному адресу скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм на двух человек", — говорится в сообщении фонда.

Как оформить льготы на коммунальные услуги онлайн

Ранее льготники должны были подавать два заявления: о постановке на учет ветерана войны и о назначении льготы на коммунальные услуги. Сейчас можно подать одно упрощенное заявление, ведь данные собираются автоматически через е-информационное взаимодействие между госреестрами.

В частности, подать заявление можно дистанционно на портале Пенсионного фонда:

нужно авторизоваться;

найти раздел "Коммуникации с ПФУ";

выбрать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

ознакомиться и нажать "Продолжить";

выбрать раздел "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту";

внести данные в онлайн-форму.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда УБД приходят льготы на коммуналку. Соответствующие списки ПФУ формирует ежемесячно до 25 числа. После их утверждения средства перечисляют на карты льготников 5 числа следующего месяца.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году действуют требования к среднемесячному размеру дохода семьи, дающему право на льготу по оплате коммунальных услуг. Из-за этого многодетные семьи и другие льготные категории потеряли право на помощь от государства.