Доплаты военным на восстановление организма: когда может появиться новая выплата

Украинские воины, которые защищают государство от российского вторжения, живут в условиях повышенных физических и психологических нагрузок. Поэтому для военнослужащих хотят ввести новую выплату. Но получат деньги не все защитники.

Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Подробнее о новой надбавке для военных

В пояснительной записке отмечается проблема, которая заключается в том, что военных не обеспечивают специализированными пищевыми продуктами и диетическими добавками. Это улучшало бы их физическую выносливость, а организм людей быстрее бы восстанавливался в жестких условиях войны. Но защитники покупают такие средства самостоятельно, то есть тратят свои деньги и рискуют собственным здоровьем, так как многие не разбираются в диетических добавках и специальных пищевых продуктах.

Как будут выплачивать деньги

Предполагается, что дополнительные деньги будут предоставляться тем военнослужащим, которые:

участвуют в боевых действиях;

находятся на подготовке в учебных частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований;

являются инструкторами учебных центров.

Денежную надбавку будут начислять раз в год. Ожидается, что размер надбавки будет на уровне трех минимальных заработных плат, установленных законом по состоянию на 1 января соответствующего года. При этом:

за деньги можно будет купить только диетические добавки (витамины, минеральные вещества или другие вещества с питательными или физиологическими эффектами) и пищевые продукты специального назначения для поддержания физической выносливости и восстановления организма;

покупать добавки можно будет только в украинских магазинах, которые торгуют товары с соответствующими МСС-кодами;

какие именно товары будут доступны для покупки - определят органы власти.

Военные, которые захотят поддерживать свою физическую выносливость и следить за своим организмом, должны будут обращаться в подразделения медицинского обеспечения в своих воинских частях.

