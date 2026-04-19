Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Военным могут ввести новую выплату: на что будут получать деньги

Военным могут ввести новую выплату: на что будут получать деньги

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 14:03
Доплаты военным на восстановление организма: когда может появиться новая выплата
Человек с деньгами в руках. Фото: Новости.LIVE

Украинские воины, которые защищают государство от российского вторжения, живут в условиях повышенных физических и психологических нагрузок. Поэтому для военнослужащих хотят ввести новую выплату. Но получат деньги не все защитники.

Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Подробнее о новой надбавке для военных

В пояснительной записке отмечается проблема, которая заключается в том, что военных не обеспечивают специализированными пищевыми продуктами и диетическими добавками. Это улучшало бы их физическую выносливость, а организм людей быстрее бы восстанавливался в жестких условиях войны. Но защитники покупают такие средства самостоятельно, то есть тратят свои деньги и рискуют собственным здоровьем, так как многие не разбираются в диетических добавках и специальных пищевых продуктах.

Как будут выплачивать деньги

Предполагается, что дополнительные деньги будут предоставляться тем военнослужащим, которые:

  • участвуют в боевых действиях;
  • находятся на подготовке в учебных частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований;
  • являются инструкторами учебных центров.

Денежную надбавку будут начислять раз в год. Ожидается, что размер надбавки будет на уровне трех минимальных заработных плат, установленных законом по состоянию на 1 января соответствующего года. При этом:

  • за деньги можно будет купить только диетические добавки (витамины, минеральные вещества или другие вещества с питательными или физиологическими эффектами) и пищевые продукты специального назначения для поддержания физической выносливости и восстановления организма;
  • покупать добавки можно будет только в украинских магазинах, которые торгуют товары с соответствующими МСС-кодами;
  • какие именно товары будут доступны для покупки - определят органы власти.

Военные, которые захотят поддерживать свою физическую выносливость и следить за своим организмом, должны будут обращаться в подразделения медицинского обеспечения в своих воинских частях.

Как сообщали Новини.LIVE, ВСУ в 2026 году могут перевести на контрактную форму службы с дифференцированной оплатой. Сейчас Минобороны занимается аудитом денежного обеспечения военных. После этого, как ожидается, произойдет переход на контрактную систему.

Еще Новини.LIVE рассказывали о денежном обеспечении у только что мобилизованных украинцев. Когда завершается проверка в ТЦК и человек получает заключение ВЛК, он едет на обучение. БЗВП длится 51 день.

ВСУ финансовая помощь денежное довольствие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации