Сертификаты на 500 грн и техника Apple — как получить ценные подарки от Ощадбанка

Клиенты Ощадбанка могут получить ценные подарки — подробности
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" смогут получить денежные сертификаты на 500 грн и ряд других подарков от компании Apple в рамках действия новой акции. Такая возможность будет доступна тем, кто начнет делать расчеты через смартфоны на сумму, превышающую 300 грн.
Об этом говорится в официальной информации банковского учреждения.
Подробнее о денежных сертификатах и технике Apple от Ощадбанка
Как отмечается, Ощадбанк запустил новую акцию, в рамках которой клиенты получат возможность присоединиться к конкурсу по розыгрышу подарков в виде денежных сертификатов и техники Apple.
Главным условием является осуществление различных расчетов через смартфон за товары и услуги на сумму более 300 грн.
Так, граждане, которые являются владельцами карт Ощадбанка, смогут выиграть такие подарки:
- денежные сертификаты на сумму 500 грн для расчета в интернет-магазине Rozetka;
- наушники Apple AirPods (каждые две недели);
- главный приз в финале акции — смартфон от компании Apple iPhone 16.
Как клиентам Ощадбанка присоединиться к акции
Для тех, кто желает принять участие в акции по розыгрышу призов, Ощадбанк опубликовал специальную инструкцию. Стать участником конкурса можно, выполнив следующие шаги:
- необходимо добавить свою кредитную карту Visa от Ощадбанка в кошелек Apple Pay/Google Pay;
- осуществить любую покупку на сумму от 300 грн;
- оплатить через Apple Pay/Google Pay, используя кредитный лимит.
После этого клиенты автоматически станут участниками розыгрыша ценных подарков.
"Больше оплат картой — больше шансов на выигрыш!", — пояснили в госфинучреждении.
Соответствующая акция стартовала 3 сентября и продлится до 30 сентября 2025 года включительно.
