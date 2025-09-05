Сертификаты на 500 грн и техника Apple — как получить ценные подарки от Ощадбанка

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" смогут получить денежные сертификаты на 500 грн и ряд других подарков от компании Apple в рамках действия новой акции. Такая возможность будет доступна тем, кто начнет делать расчеты через смартфоны на сумму, превышающую 300 грн.

Об этом говорится в официальной информации банковского учреждения.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о денежных сертификатах и технике Apple от Ощадбанка

Как отмечается, Ощадбанк запустил новую акцию, в рамках которой клиенты получат возможность присоединиться к конкурсу по розыгрышу подарков в виде денежных сертификатов и техники Apple.

Главным условием является осуществление различных расчетов через смартфон за товары и услуги на сумму более 300 грн.

Так, граждане, которые являются владельцами карт Ощадбанка, смогут выиграть такие подарки:

денежные сертификаты на сумму 500 грн для расчета в интернет-магазине Rozetka;

наушники Apple AirPods (каждые две недели);

главный приз в финале акции — смартфон от компании Apple iPhone 16.

Объявление. Источник: Ощадбанк

Как клиентам Ощадбанка присоединиться к акции

Для тех, кто желает принять участие в акции по розыгрышу призов, Ощадбанк опубликовал специальную инструкцию. Стать участником конкурса можно, выполнив следующие шаги:

необходимо добавить свою кредитную карту Visa от Ощадбанка в кошелек Apple Pay/Google Pay;

осуществить любую покупку на сумму от 300 грн;

оплатить через Apple Pay/Google Pay, используя кредитный лимит.

После этого клиенты автоматически станут участниками розыгрыша ценных подарков.

"Больше оплат картой — больше шансов на выигрыш!", — пояснили в госфинучреждении.

Соответствующая акция стартовала 3 сентября и продлится до 30 сентября 2025 года включительно.

Ранее мы писали о выгодах от премиальной карты Visa Infinite от Ощадбанка. Тем, кто оформит такую карту и начнет делать расчеты, будут предоставлены разнообразные бонусы.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке назвали все виды фишинговых схем, из-за которых клиенты могут потерять средства. Там дали несколько советов, как снизить до нуля соответствующие угрозы.