Главная Финансы Ощадбанк предоставит бонусы владельцам одной из карт — детали

Ощадбанк предоставит бонусы владельцам одной из карт — детали

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:01
Ощадбанк рассказал о ряде финансовых выгод одной из карт — что стоит знать
Банковская карта в руках. Фото: Ощадбанк

В государственном финучреждении "Ощадбанк" назвали преимущества премиальной карты Visa Infinite. В банке объяснили, что за определенную сумму потраченных с нее средств будут поступать бонусы, которые потом можно будет обменять на различные привилегии.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Читайте также:

Подробнее о выгодах премиальной карты Visa Infinite от Ощадбанка

"Выгода, которая всегда рядом. Премиальная карта Visa Infinite от Ощадбанка превращает каждую оплату в приятный бонус", — говорится в сообщении.

По информации государственного финучреждения, расчет премиальной картой Visa Infinite будет увеличивать шансы накопить бонусы для обмена на доступ к ряду услуг. Так, согласно правилам, за каждые 20 потраченных гривен можно будет получить один бонус, который затем можно будет обменять на следующие возможности:

  • скидка в 40% на онлайн-подписки (Apple, Steam, YouTube, Netflix, PlayStation, Microsoft, Spotify, ChatGPT);
  • пополнение счета мобильного телефона;
  • сертификаты в сетях Сильпо, WOG и OKKO;
  • возврат кэшбэка от финансовых расходов.

Как начать получать выгоды от премиум-карты Visa Infinite

Граждане могут оформить премиальную карту Visa Infinite в любом отделении Ощадбанка. В частности, заказать ее можно в приложении или на сайте Ощада.

После чего для клиентов станут доступны:

  • оплата покупок и накопление бонусов;
  • обмен на вышеуказанные подарки.

Что касается тарифов, то ежемесячная комиссия при сумме безналичных расчетов ниже 20 тыс. в месяц составит 900 грн, а выше — бесплатно.

Ощадбанк
Комиссии за карту. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что Ощадбанк присылает клиентам оповещения о необходимости пройти процедуру актуализации данных. В банке объяснили все нюансы, касающиеся соответствующей просьбы.

Также сообщалось, как получить реструктуризацию кредита в Ощадбанке. Банк позволяет проводить такую процедуру при наличии карточного кредита с просрочкой до 88 дней.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
