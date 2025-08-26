Ощадбанк рассказал о ряде финансовых выгод одной из карт — что стоит знать

Ощадбанк предоставит бонусы владельцам одной из карт — детали
В государственном финучреждении "Ощадбанк" назвали преимущества премиальной карты Visa Infinite. В банке объяснили, что за определенную сумму потраченных с нее средств будут поступать бонусы, которые потом можно будет обменять на различные привилегии.
Об этом говорится в официальной информации банка.
Подробнее о выгодах премиальной карты Visa Infinite от Ощадбанка
"Выгода, которая всегда рядом. Премиальная карта Visa Infinite от Ощадбанка превращает каждую оплату в приятный бонус", — говорится в сообщении.
По информации государственного финучреждения, расчет премиальной картой Visa Infinite будет увеличивать шансы накопить бонусы для обмена на доступ к ряду услуг. Так, согласно правилам, за каждые 20 потраченных гривен можно будет получить один бонус, который затем можно будет обменять на следующие возможности:
- скидка в 40% на онлайн-подписки (Apple, Steam, YouTube, Netflix, PlayStation, Microsoft, Spotify, ChatGPT);
- пополнение счета мобильного телефона;
- сертификаты в сетях Сильпо, WOG и OKKO;
- возврат кэшбэка от финансовых расходов.
Как начать получать выгоды от премиум-карты Visa Infinite
Граждане могут оформить премиальную карту Visa Infinite в любом отделении Ощадбанка. В частности, заказать ее можно в приложении или на сайте Ощада.
После чего для клиентов станут доступны:
- оплата покупок и накопление бонусов;
- обмен на вышеуказанные подарки.
Что касается тарифов, то ежемесячная комиссия при сумме безналичных расчетов ниже 20 тыс. в месяц составит 900 грн, а выше — бесплатно.
