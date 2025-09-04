В Ощадбанке расширили диджитализацию сервисов — что стало доступным

Молодая женщина в офисе с гаджетом. Фото: Freepik

Государственный "Ощадбанк" запустил новую онлайн-услугу, которая позволит не тратить время на посещение отделений. Речь идет о возможности дистанционного подписания документов через государственное приложение "Дія" для клиентов розничного бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать о новой дистанционной услуге в Ощадбанке

Как отметили в финучреждении, Ощадбанк расширил возможности для клиентов, запустив новый сервис дистанционного подписания документов для того, чтобы улучшить обслуживание.

Речь идет о новом уровне цифрового сервиса, благодаря которому банковские услуги станут более доступными, быстрыми и удобными для клиентов. Воспользоваться дистанционным сервисом можно будет, даже находясь за рубежом.

Также это сэкономит время в обслуживании клиентов в отделениях, поскольку больше не нужно будет распечатывать, сканировать и архивировать необходимую документацию.

"Запуск дистанционного подписания документов через Дію — еще один шаг в цифровизации сервисов Ощада. Мы стремимся, чтобы клиенты могли получить необходимые услуги быстро и удобно, без лишней бюрократии и ограничений. Реализовав этот проект, мы одновременно уменьшаем использование бумаги, что является важным вкладом в сохранение окружающей среды. Этот сервис является примером трансформации банка, которую мы реализуем в рамках программы "Моя безбарьерность", — пояснили в банке.

Какие документы можно будет подписать онлайн

С помощью соответствующей услуги клиенты смогут дистанционно подписывать документы в случае:

открытия/работы с платежными картами или счетами;

открытия/других операций с депозитами;

визирования опросника финмониторинга;

оформления справки от Фонда гарантирования вкладов.

В банке отметили, что вскоре список расширят на такие потребности:

аренду индивидуальных сейфов;

установление кредитных лимитов;

новые формы документов для финмониторинга.

Процесс дистанционного подписания будет работать следующим образом:

после того, как будет сформирован документ в системе, клиент получит push-уведомление в приложении "Мобильный Ощад";

после просмотра появится возможность его подписания через госприложение "Дія";

далее документ автоматически сохранится в архиве банка и станет доступным клиенту в случае новой загрузки.

Ранее мы писали, что такое реструктуризация кредитной задолженности. В Ощадбанке есть возможность делать расчет по кредиту без лишней финансовой нагрузки.

Также мы сообщали о расчете золотыми баллами Ощадбанка. Речь идет о накопленных средствах по программе "Mastercard Больше", которые затем можно будет использовать при оплате продуктов в определенной сети.