В Ощадбанке расширили диджитализацию сервисов — что стало доступным

Ощадбанк запустил новую дистанционную услугу — детали
Государственный "Ощадбанк" запустил новую онлайн-услугу, которая позволит не тратить время на посещение отделений. Речь идет о возможности дистанционного подписания документов через государственное приложение "Дія" для клиентов розничного бизнеса.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Что нужно знать о новой дистанционной услуге в Ощадбанке
Как отметили в финучреждении, Ощадбанк расширил возможности для клиентов, запустив новый сервис дистанционного подписания документов для того, чтобы улучшить обслуживание.
Речь идет о новом уровне цифрового сервиса, благодаря которому банковские услуги станут более доступными, быстрыми и удобными для клиентов. Воспользоваться дистанционным сервисом можно будет, даже находясь за рубежом.
Также это сэкономит время в обслуживании клиентов в отделениях, поскольку больше не нужно будет распечатывать, сканировать и архивировать необходимую документацию.
"Запуск дистанционного подписания документов через Дію — еще один шаг в цифровизации сервисов Ощада. Мы стремимся, чтобы клиенты могли получить необходимые услуги быстро и удобно, без лишней бюрократии и ограничений. Реализовав этот проект, мы одновременно уменьшаем использование бумаги, что является важным вкладом в сохранение окружающей среды. Этот сервис является примером трансформации банка, которую мы реализуем в рамках программы "Моя безбарьерность", — пояснили в банке.
Какие документы можно будет подписать онлайн
С помощью соответствующей услуги клиенты смогут дистанционно подписывать документы в случае:
- открытия/работы с платежными картами или счетами;
- открытия/других операций с депозитами;
- визирования опросника финмониторинга;
- оформления справки от Фонда гарантирования вкладов.
В банке отметили, что вскоре список расширят на такие потребности:
- аренду индивидуальных сейфов;
- установление кредитных лимитов;
- новые формы документов для финмониторинга.
Процесс дистанционного подписания будет работать следующим образом:
- после того, как будет сформирован документ в системе, клиент получит push-уведомление в приложении "Мобильный Ощад";
- после просмотра появится возможность его подписания через госприложение "Дія";
- далее документ автоматически сохранится в архиве банка и станет доступным клиенту в случае новой загрузки.
