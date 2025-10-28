ПриватБанк блокирует клиентам счета — почему не все могут забрать средства

Видео
Главная Финансы ПриватБанк блокирует счета — кому не удается забрать средства

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:01
обновлено: 16:11
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами без уточнения причин в рамках закона о финансовом мониторинге. Под блокировку счетов подпадают, в частности, граждане, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказывают граждане на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

Кому блокируют счета в ПриватБанке

Как сообщил один из клиентов банка, который имеет инвалидность и находится под оккупацией, однажды банк без предупреждений прекратил обслуживание, заблокировав доступ к счету.

Теперь необходим вывод средств, однако процедура в его ситуации оказалась невозможной из-за отсутствия возможности для перемещения. В то время как все необходимые документы для этого есть.

"Здравствуйте, я инвалид с детства, получал помощь от Управления социальной защиты населения на карту ПриватБанка более двух лет, Приват заблокировал мою карту без объяснения причин, сейчас мне срочно нужны средства на лечение, но я нахожусь в оккупации, и не имею возможности посетить отделение для написания заявления. Доверенность также не имею возможности написать. Пожалуйста, помогите решить этот вопрос, я могу все документы предоставить, которые нужно ...", — рассказал клиент.

Почему банк может блокировать счета и как вывести средства

По данным финучреждения, ПриватБанк на законных основаниях имеет право блокировать счета и прекращать дальнейшую работу с клиентами, принимая меры в рамках "предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

При этом законодательство позволяет банку не уточнять точные причины соответствующего решения. Блокировка банковских счетов возможна также из-за:

  • долгов и невыполненных обязательств;
  • требования правоохранителей;
  • сомнительных финансовых операций.

При таких обстоятельствах ПриватБанк предоставляет возможность клиентам вывести средства с заблокированных счетов в другие банки на основе лишь личного обращения или законного представителя. Других способов вернуть средства не предусмотрено.

Среди необходимых документов для вывода средств:

  • реквизиты банковского счета, открытого в другом банке на имя клиента;
  • документы с подтверждением полномочий распоряжаться счетами (если процедура происходит через представителя);
  • паспорт или документ другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • заявление с просьбой перевести средства на другой счет.

Напомним, клиенты ПриватБанка могут накапливать деньги и снимать их при необходимости. Речь идет о возможности настройки услуги автоматических отчислений "Копилка".

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке можно самому подключить ряд скидок и кэшбэков на покупки. Известно, как быть в курсе актуальных предложений в приложении.

ПриватБанк деньги банки банковские карты счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
