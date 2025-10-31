ПриватБанк просит актуализировать данные — кого касается и как избежать проблем

Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" обязаны при необходимости время от времени актуализировать данные. В финучреждении обнародованы рекомендации по выполнению соответствующей процедуры, а в случае появления трудностей — предусмотрены другие варианты представления обновленной информации.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать об актуализации данных в ПриватБанке

Согласно информации банка, все клиенты, с которыми заключены договоры, обязаны время от времени обновлять данные. Такое требование может поступать даже при отсутствии изменений в связи определенными правилами финучреждения относительно регулярности обновления сведений.

Соответствующее требование регламентируется законом Национального банка по предотвращению и противодействию узакониванию доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространения оружия. Все финучреждения должны соблюдать правила и принимать меры по контролю достоверности данных с целью выявления недобросовестных граждан. В частности, просят подтверждения отсутствия связей с государствами-агрессорами.

Если соответствующее сообщение проигнорировать, то станет невозможно осуществлять финансовые операции по картам и счетам.

Процедура обновления в онлайн-режиме довольно проста, однако некоторые клиенты сообщают на странице банка в соцсети, что сталкиваются с определенными трудностями при ее выполнении. Так, один из граждан рассказал, что уже длительное время не удается обновить данные в дистанционном режиме.

"Два месяца я не могу актуализировать свои данные, с меня списываются средства, потому что ваше приложение не работает и имеет проблемы. И что делают специалисты? Ничего, почему-то они ничего не видят, связь с ними все время пропадает...", — говорится в обращении.

Как решить проблемы при актуализации данных

Как следует из постановления НБУ №65, регулярность обновления информации определяется индивидуально, учитывая ряд факторов, однако не реже, чем раз в пятилетие.

По информации банка, актуализировать данные можно как дистанционно в приложении или веб-версии "Приват24", так и в банковском отделении. Если возникли трудности осуществить процедуру онлайн, можно обратиться в офис банка, где менеджер поможет в обновлении информации. Для этого следует с собой прихватить:

паспорт гражданина;

идентификационный код.

Работники банка обязаны оказать помощь в заполнении и подписании необходимой анкеты.

Ранее мы писали, какие в ПриватБанке предусмотрены комиссии за пополнение счетов. В частности, действует акционный тариф, равный 0,2% от суммы, минимум 2 гривны.

Также мы рассказывали о введении дополнительных комиссий в ПриватБанке. С января нового года клиентам могут установить за одну из услуг определенную оплату.