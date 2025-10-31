Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Актуализация данных в ПриватБанке — как клиентам избежать проблем

Актуализация данных в ПриватБанке — как клиентам избежать проблем

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 07:01
обновлено: 23:36
ПриватБанк просит актуализировать данные — кого касается и как избежать проблем
Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" обязаны при необходимости время от времени актуализировать данные. В финучреждении обнародованы рекомендации по выполнению соответствующей процедуры, а в случае появления трудностей — предусмотрены другие варианты представления обновленной информации.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что стоит знать об актуализации данных в ПриватБанке

Согласно информации банка, все клиенты, с которыми заключены договоры, обязаны время от времени обновлять данные. Такое требование может поступать даже при отсутствии изменений в связи определенными правилами финучреждения относительно регулярности обновления сведений.

Соответствующее требование регламентируется законом Национального банка по предотвращению и противодействию узакониванию доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространения оружия. Все финучреждения должны соблюдать правила и принимать меры по контролю достоверности данных с целью выявления недобросовестных граждан. В частности, просят подтверждения отсутствия связей с государствами-агрессорами.

Если соответствующее сообщение проигнорировать, то станет невозможно осуществлять финансовые операции по картам и счетам.

Процедура обновления в онлайн-режиме довольно проста, однако некоторые клиенты сообщают на странице банка в соцсети, что сталкиваются с определенными трудностями при ее выполнении. Так, один из граждан рассказал, что уже длительное время не удается обновить данные в дистанционном режиме.

"Два месяца я не могу актуализировать свои данные, с меня списываются средства, потому что ваше приложение не работает и имеет проблемы. И что делают специалисты? Ничего, почему-то они ничего не видят, связь с ними все время пропадает...", — говорится в обращении.

Как решить проблемы при актуализации данных

Как следует из постановления НБУ №65, регулярность обновления информации определяется индивидуально, учитывая ряд факторов, однако не реже, чем раз в пятилетие.

По информации банка, актуализировать данные можно как дистанционно в приложении или веб-версии "Приват24", так и в банковском отделении. Если возникли трудности осуществить процедуру онлайн, можно обратиться в офис банка, где менеджер поможет в обновлении информации. Для этого следует с собой прихватить:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код.

Работники банка обязаны оказать помощь в заполнении и подписании необходимой анкеты.

Ранее мы писали, какие в ПриватБанке предусмотрены комиссии за пополнение счетов. В частности, действует акционный тариф, равный 0,2% от суммы, минимум 2 гривны.

Также мы рассказывали о введении дополнительных комиссий в ПриватБанке. С января нового года клиентам могут установить за одну из услуг определенную оплату.

ПриватБанк банки Приват24 банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации