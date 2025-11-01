Клиенты ПриватБанка имеют проблемы со старыми купюрами долларов — детали

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут иметь проблемы при работе с терминалами, пополняя счета долларовыми купюрами старых образцов. Устройство может дать сбой посреди операции, а на возврат средств понадобится определенное время.

Это следует из одного из сообщений на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

Реклама

Читайте также:

Проблемы со старыми купюрами долларов в ПриватБанке

Как рассказал клиент, несмотря на то, что в банке уверяют, что банкноты американской валюты старых образцов вполне пригодны для использования и считаются полноценным платежным средством, с ними могут быть проблемы.

Он отметил, что свидетельством этого является сбой терминала самообслуживания при пополнении счета купюрами давних годов выпуска.

"На кассе мне сказали воспользоваться терминалом самообслуживания. Я объяснил кассиру, что купюры старого образца, и терминал может их не принимать, на что получил ответ: "Идите к терминалу, он работает нормально". Я начал пополнение через терминал: первая купюра $100 была принята, вторая — тоже, но сразу после этого появилось сообщение, что терминал временно не принимает наличные. В результате средства на карту не зачислились", — говорится в сообщении.

Мужчина отметил, что обратился с соответствующей проблемой на горячую линию и зафиксировал жалобу. После этого ему вернули только 100 долларов, еще столько же — до сих пор не возместили. Причину невозврата остальных средств клиент не указал. Отметил, что на горячей линии тоже не получил информации о сроках.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать о старых долларах и возврате средств

Согласно правилам, в кассах банков выдают купюры без признаков подделки или значительных повреждений. Банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, законно находятся в обращении в Украине. Их не планируют выводить в ближайшее время.

В случае проблем с терминалом, то в ПриватБанке предусмотрены правила возврата средств. Инкассация устройств осуществляется минимум раз в неделю. Деньги возвращают после проверки на предмет появления лишних сумм. На возврат может уйти от двух недель до 120 дней, в зависимости от того, с картой какого финучреждения происходила операция.

Ранее мы писали, как клиентам ПриватБанка избежать проблем при актуализации данных. В финучреждении напомнили, что есть несколько вариантов подачи сведений.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты ПриватБанка не могут забрать средства с заблокированных карт. Известно, какая категория граждан столкнулась с такими трудностями.