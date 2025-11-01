Клиенты ПриватБанка имеют проблемы со старыми купюрами долларов — детали

Операции со старыми долларами в ПриватБанке — что может ожидать
Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут иметь проблемы при работе с терминалами, пополняя счета долларовыми купюрами старых образцов. Устройство может дать сбой посреди операции, а на возврат средств понадобится определенное время.
Это следует из одного из сообщений на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.
Проблемы со старыми купюрами долларов в ПриватБанке
Как рассказал клиент, несмотря на то, что в банке уверяют, что банкноты американской валюты старых образцов вполне пригодны для использования и считаются полноценным платежным средством, с ними могут быть проблемы.
Он отметил, что свидетельством этого является сбой терминала самообслуживания при пополнении счета купюрами давних годов выпуска.
"На кассе мне сказали воспользоваться терминалом самообслуживания. Я объяснил кассиру, что купюры старого образца, и терминал может их не принимать, на что получил ответ: "Идите к терминалу, он работает нормально". Я начал пополнение через терминал: первая купюра $100 была принята, вторая — тоже, но сразу после этого появилось сообщение, что терминал временно не принимает наличные. В результате средства на карту не зачислились", — говорится в сообщении.
Мужчина отметил, что обратился с соответствующей проблемой на горячую линию и зафиксировал жалобу. После этого ему вернули только 100 долларов, еще столько же — до сих пор не возместили. Причину невозврата остальных средств клиент не указал. Отметил, что на горячей линии тоже не получил информации о сроках.
Что стоит знать о старых долларах и возврате средств
Согласно правилам, в кассах банков выдают купюры без признаков подделки или значительных повреждений. Банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, законно находятся в обращении в Украине. Их не планируют выводить в ближайшее время.
В случае проблем с терминалом, то в ПриватБанке предусмотрены правила возврата средств. Инкассация устройств осуществляется минимум раз в неделю. Деньги возвращают после проверки на предмет появления лишних сумм. На возврат может уйти от двух недель до 120 дней, в зависимости от того, с картой какого финучреждения происходила операция.
