Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Операции со старыми долларами в ПриватБанке — что может ожидать

Операции со старыми долларами в ПриватБанке — что может ожидать

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:01
обновлено: 23:40
Клиенты ПриватБанка имеют проблемы со старыми купюрами долларов — детали
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут иметь проблемы при работе с терминалами, пополняя счета долларовыми купюрами старых образцов. Устройство может дать сбой посреди операции, а на возврат средств понадобится определенное время.

Это следует из одного из сообщений на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

Реклама
Читайте также:

Проблемы со старыми купюрами долларов в ПриватБанке

Как рассказал клиент, несмотря на то, что в банке уверяют, что банкноты американской валюты старых образцов вполне пригодны для использования и считаются полноценным платежным средством, с ними могут быть проблемы.

Он отметил, что свидетельством этого является сбой терминала самообслуживания при пополнении счета купюрами давних годов выпуска.

"На кассе мне сказали воспользоваться терминалом самообслуживания. Я объяснил кассиру, что купюры старого образца, и терминал может их не принимать, на что получил ответ: "Идите к терминалу, он работает нормально". Я начал пополнение через терминал: первая купюра $100 была принята, вторая — тоже, но сразу после этого появилось сообщение, что терминал временно не принимает наличные. В результате средства на карту не зачислились", — говорится в сообщении.

Мужчина отметил, что обратился с соответствующей проблемой на горячую линию и зафиксировал жалобу. После этого ему вернули только 100 долларов, еще столько же — до сих пор не возместили. Причину невозврата остальных средств клиент не указал. Отметил, что на горячей линии тоже не получил информации о сроках.

ПриватБанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать о старых долларах и возврате средств

Согласно правилам, в кассах банков выдают купюры без признаков подделки или значительных повреждений. Банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год, законно находятся в обращении в Украине. Их не планируют выводить в ближайшее время.

В случае проблем с терминалом, то в ПриватБанке предусмотрены правила возврата средств. Инкассация устройств осуществляется минимум раз в неделю. Деньги возвращают после проверки на предмет появления лишних сумм. На возврат может уйти от двух недель до 120 дней, в зависимости от того, с картой какого финучреждения происходила операция.

Ранее мы писали, как клиентам ПриватБанка избежать проблем при актуализации данных. В финучреждении напомнили, что есть несколько вариантов подачи сведений.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты ПриватБанка не могут забрать средства с заблокированных карт. Известно, какая категория граждан столкнулась с такими трудностями.

ПриватБанк деньги банки валюта долары
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации