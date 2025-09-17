Видео
Аренда сейфового ящика ПриватБанка — стоимость и условия

Аренда сейфового ящика ПриватБанка — стоимость и условия

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:01
ПриватБанк предоставляет в аренду сейфы для хранения ценных вещей — какие тарифы
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" уточнили условия предоставления услуги аренды банковских сейфов, которые используются с целью хранения имущества. Также рассказали об оплате за пользование сейфовой ячейкой.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра финучреждения.

Читайте также:

Услуга аренды банковских сейфов в 2025 году

С вопросом об условиях предоставления услуги аренды банковских сейфов в 2025 году обращаются к финучреждению сами клиенты в соцсетях.

Согласно информации ПриватБанка, гражданам в банковской сети доступна аренда сейфовых ячеек для хранения ценных вещей. Воспользоваться соответствующей услугой актуально во время военного положения и по личным причинам, когда есть беспокойство относительно надежности сохранности ценностей, необходимости конфиденциальности, нужно надежное место для хранения наличных или ценных бумаг.

В частности, банк обязан предоставить сейфовую ячейку в исправном состоянии. Перед ее использованием работник банка должен предоставить клиенту возможность самому ознакомиться с ее техническим состоянием. После этого гражданину должны предоставить ключ.

Со своей стороны, финучреждение обязано обеспечивать доступ клиента или доверенных лиц к сейфовой ячейке, операций с ней в соответствии с графиком работы отделения, кроме выходных и праздничных дней.

Все допуски клиентов в Депозитарий должны осуществляться исключительно в присутствии ответственного банковского сотрудника или персонального банкира.

Стоимость услуги для клиентов ПриватБанка

Услуга по предоставлению сейфовой ячейки предусматривает уплату клиентом вознаграждения в размере, отдельно согласованном сторонами в договоре. Стоимость в различных структурных подразделениях банка может отличаться в зависимости от конъюнктуры рынка в конкретной области. В отделениях банка клиенты могут получить точную информацию о тарифах.

Банк ежемесячно 25-го числа будет удерживать комиссию за аренду сейфовой ячейки со спецкарты "Ключ доступа". Комиссия состоит из двух частей:

  • ежемесячного обслуживания карты "Ключ доступа" (регулярный тариф);
  • стоимости пользования сейфом в зависимости от его размера и количества дней в месяце (переменный тариф).

В случае недостаточности суммы оплаты по договору, средства в первую очередь направляются для погашения штрафов, пени, просроченного вознаграждения.

ПриватБанк
Комиссии за услуги. Источник: ПриватБанк

Ранее мы сообщали, что возможность снимать наличные на кассе торговых точек за рубежом действует в странах Евросоюза, Великобритании, Австралии, ряде магазинов в Германии и Польше. Однако украинцам следует знать определенные нюансы.

Также рассказывали, что в ПриватБанке предупредили о мошеннических угрозах. Клиентам дали рекомендации, как усилить защиту персональных данных на телефоне.

