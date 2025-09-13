ПриватБанк прекратил деловые отношения — удается ли клиентам вернуть деньги

Разрыв сотрудничества с ПриватБанком — удается ли вернуть деньги
Клиенты "ПриватБанка" рассказывают об усложненной процедуре возврата средств с заблокированных счетов в рамках финансового мониторинга. Как известно, финучреждение может в одностороннем порядке разрывать деловые отношения с возможностью перевода средств на счета в другие банки.
Почему ПриватБанк может прекратить деловые отношения
По информации банка, основания для прекращения сотрудничества с клиентами прописаны, в частности, в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Если система обнаружит доходы, не подтвержденные соответствующими документами об их легальности, деловые отношения могут прекратить. Такие меры продиктованы необходимостью обеспечить финансовую стабильность в стране во время войны.
Согласно правилам, банк оставляет право за клиентом перевести средства на счет другого банка. Для этого необходимо предоставить:
- новые банковские реквизиты;
- документы, где удостоверяется право использования денег на счетах;
- документы, удостоверяющие личность;
- идентификационный код.
Проблемы клиентов с возвратом средств
Как рассказал один из клиентов, на практике соответствующая процедура может оказаться сложной и длительной. По его словам, причины трудностей заключаются в снятии средств в другом банке, куда их перевел ПриватБанк.
Он отметил, что новый банк заблокировал счет и начал требовать документ, подтверждающий происхождение средств, тогда как его нет, поскольку работает неофициально.
Там посоветовали перевести средства еще в один банк, однако их тоже не удалось быстро забрать. Оказалось, что указал неправильные реквизиты и заявку не взяли в обработку.
"Единственным вариантом мне оставили перевод на другой банк. Под давлением я согласился и указал ПУМБ как банк-получатель, заполнил все необходимые документы. Через 7 дней, когда деньги так и не поступили, я вернулся в отделение, где мне сообщили, что мою первую заявку даже не приняли в обработку — якобы из-за того, что я не написал "UA" в начале IBAN. Хотя документ был принят без каких-либо замечаний, и меня никто не предупредил об ошибке... Считаю это абсолютно недопустимой задержкой и умышленным ограничением доступа к моим собственным средствам", — отметил гражданин.
Мужчина оформил запрос повторно. В банке заявили, что перевод поступит в течение 30 дней.
