ПриватБанк прекратил деловые отношения — удается ли клиентам вернуть деньги

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты "ПриватБанка" рассказывают об усложненной процедуре возврата средств с заблокированных счетов в рамках финансового мониторинга. Как известно, финучреждение может в одностороннем порядке разрывать деловые отношения с возможностью перевода средств на счета в другие банки.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице "Минфин".

По информации банка, основания для прекращения сотрудничества с клиентами прописаны, в частности, в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Если система обнаружит доходы, не подтвержденные соответствующими документами об их легальности, деловые отношения могут прекратить. Такие меры продиктованы необходимостью обеспечить финансовую стабильность в стране во время войны.

Согласно правилам, банк оставляет право за клиентом перевести средства на счет другого банка. Для этого необходимо предоставить:

новые банковские реквизиты;

документы, где удостоверяется право использования денег на счетах;

документы, удостоверяющие личность;

идентификационный код.

Проблемы клиентов с возвратом средств

Как рассказал один из клиентов, на практике соответствующая процедура может оказаться сложной и длительной. По его словам, причины трудностей заключаются в снятии средств в другом банке, куда их перевел ПриватБанк.

Он отметил, что новый банк заблокировал счет и начал требовать документ, подтверждающий происхождение средств, тогда как его нет, поскольку работает неофициально.

Там посоветовали перевести средства еще в один банк, однако их тоже не удалось быстро забрать. Оказалось, что указал неправильные реквизиты и заявку не взяли в обработку.

"Единственным вариантом мне оставили перевод на другой банк. Под давлением я согласился и указал ПУМБ как банк-получатель, заполнил все необходимые документы. Через 7 дней, когда деньги так и не поступили, я вернулся в отделение, где мне сообщили, что мою первую заявку даже не приняли в обработку — якобы из-за того, что я не написал "UA" в начале IBAN. Хотя документ был принят без каких-либо замечаний, и меня никто не предупредил об ошибке... Считаю это абсолютно недопустимой задержкой и умышленным ограничением доступа к моим собственным средствам", — отметил гражданин.

Мужчина оформил запрос повторно. В банке заявили, что перевод поступит в течение 30 дней.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Ранее мы писали, как заказать валюту в отделении ПриватБанка. По информации финучреждения, сделать это клиенты могут, в частности, воспользовавшись мобильным приложением "Приват24".

Также мы рассказывали о возможных сбоях в работе терминалов ПриватБанка во время некоторых операций. Процедура возврата средств оказалась длительной.