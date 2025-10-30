Видео
Корректные цифры в платежках — в Нафтогазе сделали предупреждение

Корректные цифры в платежках — в Нафтогазе сделали предупреждение

Дата публикации 30 октября 2025 08:50
обновлено: 09:11
Нафтогаз предупредил клиентов о важных нюансах в оплате — что надо знать
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к клиентам с призывом к своевременной передаче показателей с приборов учета объема потребления голубого топлива. Такое требование — в интересах самих потребителей для получения корректных цифр в коммунальных платежках.

Об этом информирует пресс-центр "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

От чего зависят корректные цифры в платежках Нафтогаза

Как отмечают в компании, обязанностью потребителей является предоставление показателей счетчика газа. Соответствующее требование прописано в пункте 4 главы 4 раздела ІХ Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением №2494 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно ему, бытовой потребитель, который по условиям договора рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно снимать фактические данные прибора учета и передавать до 5 числа включительно.

"Для отображения корректной информации в счетах за газ, пожалуйста, передавайте фактические показания счетчика с 28 по 5 число ежемесячно. Обращаем Ваше внимание, что пунктом 4 главы 4 раздела ІХ Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2494 предусмотрена обязанность потребителя передавать показания счетчика газа", — говорится в сообщении.

Если это требование проигнорировать, то произойдет начисление объема по средней норме потребления газа.

Для этого можно выбрать один из удобных вариантов:

Другие нюансы, которые влияют на правильность данных в платежке

По данным ГК "Нафтогаз Украины", избежать проблем с правильностью данных и возможным появлением долгов можно в случае недопуска других ошибок. Для этого важно также следить за:

  • Правильностью внесения реквизитов

Если клиент допустит ошибку при заполнении платежных квитанций, в частности, если пропустит индивидуальный личный номер, то деньги могут не зачислить на баланс. Это может создать искусственный долг, на урегулирование которого уйдет определенное время.

  • Стабильностью в оплате за услугу

Если гражданин пропустит оплату за топливо до 25 числа текущего месяца, то со следующего получит счет с долгом.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе клиентам напомнили, когда предусмотрены скидки при оплате за голубое топливо. Там назвали ключевые условия для того, чтобы платить за газ меньше.

Еще рассказывали, что в Нафтогазе рекомендовали установить важный прибор для обеспечения постоянного контроля за качеством воздуха. Речь идет о тех, кто имеет в домах газовые плиты.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
