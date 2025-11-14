Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Депозиты в Ощадбанке — какие проблемы со снятием налички в валюте

Депозиты в Ощадбанке — какие проблемы со снятием налички в валюте

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 06:01
обновлено: 12:09
Депозиты в Ощадбанке — какие трудности имеют клиенты при снятии наличных в валюте
Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут столкнуться с определенными трудностями в банковских отделениях при снятии валютных депозитов. В банке может не оказаться достаточной суммы средств, поэтому за один раз забрать деньги не удастся.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Трудности со снятием валютных депозитов в Ощадбанке

Как следует из комментариев, снятие валютных депозитов на практике может оказаться сложной процедурой из-за невозможности получить полную сумму средств в связи с дефицитом. Несмотря на предварительный заказ валюты, в кассе отделения клиенту могут выдать не всю сумму. С просьбой решить соответствующую проблему обратилась одна из клиенток.

"Как у вас забрать депозит, срок которого истек, если работники говорят, что денег нет, долларов в достаточном количестве нет, когда они будут — они не знают... Я в курсе, что из-за военного положения не могу получить всю сумму сразу. Но, как оказалось, они не могут даже заказать всю сумму сразу, чтобы она лежала и ждала меня. Говорят, что попробуют, но не факт...", — говорится в обращении.

Правила возврата депозита

По информации Ощадбанка, в случае завершения конечного срока депозита клиент имеет право забрать средства двумя возможными вариантами:

  1. Наличными через кассу банковского отделения (в пределах регионального управления, где был оформлен депозит) в дату окончания депозита.
  2. Безналичным перечислением депозита на текущий счет вкладчика.

В частности, в случае получения средств наличными, то граждане могут забрать депозит в долларах или евро. Это возможно в случае предварительного заказа необходимой суммы.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в случае отсутствия американской валюты, можно получить часть суммы также в национальной валюте.

"Вы можете обратиться в отделение банка и заказать наличные в той сумме, которая вам необходима. Сотрудники сообщат вам, когда будет возможно их получить. Также при необходимости вы можете получить средства в гривне по курсу на день снятия", — пояснил представитель банка.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка могут отказаться от оплаты некоторых услуг. Необязательным сервисом считается смс-банкинг, поскольку в финучреждении предусмотрены бесплатные альтернативы.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке клиентам могут присылать сообщения с просьбой осуществить актуализацию данных. Такое требование необходимо, даже если информация не изменилась.

Ощадбанк деньги банки валюта депозиты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации