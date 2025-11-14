Депозиты в Ощадбанке — какие трудности имеют клиенты при снятии наличных в валюте

Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут столкнуться с определенными трудностями в банковских отделениях при снятии валютных депозитов. В банке может не оказаться достаточной суммы средств, поэтому за один раз забрать деньги не удастся.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

Трудности со снятием валютных депозитов в Ощадбанке

Как следует из комментариев, снятие валютных депозитов на практике может оказаться сложной процедурой из-за невозможности получить полную сумму средств в связи с дефицитом. Несмотря на предварительный заказ валюты, в кассе отделения клиенту могут выдать не всю сумму. С просьбой решить соответствующую проблему обратилась одна из клиенток.

"Как у вас забрать депозит, срок которого истек, если работники говорят, что денег нет, долларов в достаточном количестве нет, когда они будут — они не знают... Я в курсе, что из-за военного положения не могу получить всю сумму сразу. Но, как оказалось, они не могут даже заказать всю сумму сразу, чтобы она лежала и ждала меня. Говорят, что попробуют, но не факт...", — говорится в обращении.

Правила возврата депозита

По информации Ощадбанка, в случае завершения конечного срока депозита клиент имеет право забрать средства двумя возможными вариантами:

Наличными через кассу банковского отделения (в пределах регионального управления, где был оформлен депозит) в дату окончания депозита. Безналичным перечислением депозита на текущий счет вкладчика.

В частности, в случае получения средств наличными, то граждане могут забрать депозит в долларах или евро. Это возможно в случае предварительного заказа необходимой суммы.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в случае отсутствия американской валюты, можно получить часть суммы также в национальной валюте.

"Вы можете обратиться в отделение банка и заказать наличные в той сумме, которая вам необходима. Сотрудники сообщат вам, когда будет возможно их получить. Также при необходимости вы можете получить средства в гривне по курсу на день снятия", — пояснил представитель банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

