Ощадбанк предложил клиентам новые возможности — что и для кого изменилось в расчетах

Ощадбанк обновил одну из услуг — что и для кого изменилось
В государственном "Ощадбанке" рассказали о введении очередной новации для некоторых своих клиентов. Новые возможности реализовали совместно с Visa и коснутся они осуществления расчетов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы госфинучреждения в соцсети Facebook.
Что предлагает Ощадбанк клиентам
Как отмечается, Ощадбанк и Visa реализовали современное решение по использованию приложения ОщадРАҮ для получения расчетов. С 13 ноября 2025 года патрульным полицейским предоставили возможность принимать оплату административных штрафов, предусмотренных для водителей за нарушение правил дорожного движения, на месте без использования дополнительного оборудования:
- банковскими картами;
- смартфонами;
- смарт-часами.
В банке отмечают, что, если раньше на оформление уходило определенное количество времени, то сейчас этот процесс будет происходить за пару кликов.
"Ощадбанк и Visa — за цифровое государство. Мой банк вместе с Visa реализовал современное решение — теперь патрульные получили возможность принимать на месте оплату... без терминалов и лишних затрат времени. Достаточно лишь гаджета с приложением ОщадРАҮ. А главное — теперь процесс оплаты стал быстрее", — говорится в сообщении.
Как работает сервис ОщадРАҮ
ОщадРАҮ является приложением, созданным специально для предпринимателей. Оно способно превратить смартфон в многофункциональный POS-терминал и кассовый аппарат без применения дополнительной техники.
Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо установить приложение ОщадРАҮ с Google Play и запустить его, следуя инструкции на экране для выполнения процедуры подключения терминала к смартфону. После этого в приложении:
- нужно только указать сумму операции;
- клиент должен приложить карту или гаджет для оплаты к смартфону/отсканировать QR-код;
- результат выполнения транзакции должен появиться на экране ОщадРАҮ.
В конце такой операции при необходимости можно отправить клиенту чек на email или в SMS-сообщении.
