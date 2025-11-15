Ощадбанк предложил клиентам новые возможности — что и для кого изменилось в расчетах

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали о введении очередной новации для некоторых своих клиентов. Новые возможности реализовали совместно с Visa и коснутся они осуществления расчетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госфинучреждения в соцсети Facebook.

Что предлагает Ощадбанк клиентам

Как отмечается, Ощадбанк и Visa реализовали современное решение по использованию приложения ОщадРАҮ для получения расчетов. С 13 ноября 2025 года патрульным полицейским предоставили возможность принимать оплату административных штрафов, предусмотренных для водителей за нарушение правил дорожного движения, на месте без использования дополнительного оборудования:

банковскими картами;

смартфонами;

смарт-часами.

В банке отмечают, что, если раньше на оформление уходило определенное количество времени, то сейчас этот процесс будет происходить за пару кликов.

"Ощадбанк и Visa — за цифровое государство. Мой банк вместе с Visa реализовал современное решение — теперь патрульные получили возможность принимать на месте оплату... без терминалов и лишних затрат времени. Достаточно лишь гаджета с приложением ОщадРАҮ. А главное — теперь процесс оплаты стал быстрее", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

Как работает сервис ОщадРАҮ

ОщадРАҮ является приложением, созданным специально для предпринимателей. Оно способно превратить смартфон в многофункциональный POS-терминал и кассовый аппарат без применения дополнительной техники.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо установить приложение ОщадРАҮ с Google Play и запустить его, следуя инструкции на экране для выполнения процедуры подключения терминала к смартфону. После этого в приложении:

нужно только указать сумму операции;

клиент должен приложить карту или гаджет для оплаты к смартфону/отсканировать QR-код;

результат выполнения транзакции должен появиться на экране ОщадРАҮ.

В конце такой операции при необходимости можно отправить клиенту чек на email или в SMS-сообщении.

