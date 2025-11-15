Видео
Ощадбанк обновил одну из услуг — что и для кого изменилось

Ощадбанк обновил одну из услуг — что и для кого изменилось

Дата публикации 15 ноября 2025 06:01
обновлено: 15:38
Ощадбанк предложил клиентам новые возможности — что и для кого изменилось в расчетах
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали о введении очередной новации для некоторых своих клиентов. Новые возможности реализовали совместно с Visa и коснутся они осуществления расчетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госфинучреждения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что предлагает Ощадбанк клиентам

Как отмечается, Ощадбанк и Visa реализовали современное решение по использованию приложения ОщадРАҮ для получения расчетов. С 13 ноября 2025 года патрульным полицейским предоставили возможность принимать оплату административных штрафов, предусмотренных для водителей за нарушение правил дорожного движения, на месте без использования дополнительного оборудования:

  • банковскими картами;
  • смартфонами;
  • смарт-часами.

В банке отмечают, что, если раньше на оформление уходило определенное количество времени, то сейчас этот процесс будет происходить за пару кликов.

"Ощадбанк и Visa — за цифровое государство. Мой банк вместе с Visa реализовал современное решение — теперь патрульные получили возможность принимать на месте оплату... без терминалов и лишних затрат времени. Достаточно лишь гаджета с приложением ОщадРАҮ. А главное — теперь процесс оплаты стал быстрее", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Иллюстрация. Источник: Ощадбанк

Как работает сервис ОщадРАҮ

ОщадРАҮ является приложением, созданным специально для предпринимателей. Оно способно превратить смартфон в многофункциональный POS-терминал и кассовый аппарат без применения дополнительной техники.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо установить приложение ОщадРАҮ с Google Play и запустить его, следуя инструкции на экране для выполнения процедуры подключения терминала к смартфону. После этого в приложении:

  • нужно только указать сумму операции;
  • клиент должен приложить карту или гаджет для оплаты к смартфону/отсканировать QR-код;
  • результат выполнения транзакции должен появиться на экране ОщадРАҮ.

В конце такой операции при необходимости можно отправить клиенту чек на email или в SMS-сообщении.

Ранее мы писали, что в ноябре Ощадбанк ввел ряд важных изменений для граждан. В частности, среди обновленных сервисов — возможность перевыпустить платежную карту в цифровом формате.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке можно получить кэш-кредиты до 500 тыс. грн. В финучреждении сообщили, что особенно актуальна услуга в "Черную пятницу".

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
