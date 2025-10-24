Субсидия на зиму — какие нюансы в оформлении, кому могут отказать и размер помощи

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, у которых затруднительное финансовое состояние не позволяет полноценно рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги, могут оформить субсидию на холодный сезон. Известно, кто имеет право на соответствующую государственную помощь, какие необходимы документы, кому могут отказать, а также, как заранее узнать размер выплат.

Что стоит знать о жилищной субсидии в 2025 году

Жилищная субсидия является адресной денежной помощью, предоставляемой государством для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг.

Право на оформление субсидии предусмотрено как гражданам Украины, так и иностранцам, которые легально находятся в Украине. Помощь будет предоставлена семьям, у которых плата за коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж.

Согласно постановлению правительства №1156, субсидия может назначаться, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 15% среднего в течение месяца общего дохода семьи. После завершения военного положения, базовая норма платы за услуги составит 20%.

Получить жилищную субсидию в 2025 году могут граждане при следующих условиях:

зарегистрированы в жилье/не зарегистрированы, однако фактически проживают по договору аренды жилья;

не зарегистрированы и не имеют договора аренды, если они являются внутренне перемещенными лицами;

индивидуальные застройщики, которым нужна помощь в оплате коммунальных услуг.

Граждане, которые хотят оформить субсидию, должны обратиться в терорганы Пенсионного фонда (через личный кабинет на портале ПФУ или приложение госуслуг "Дія").

Нужно подать заявление и декларацию, формы которых утверждены Кабинетом министров. Также необходимы:

паспорт гражданина;

справка о доходах, в случае невозможности подтвердить такие доходы;

копия договора о реструктуризации долга (в случае наличия);

договор аренды жилья (при наличии).

Размер жилищной субсидии определяют как разницу между стоимостью услуг ЖКХ и суммой обязательного платежа. В свою очередь, обязательный процент платежа определяется для каждого домохозяйства отдельно по формуле, установленной правительством, и зависит от уровня среднемесячного дохода домохозяйства и его состава.

Кому могут отказать в предоставлении субсидии

Согласно порядку предоставления субсидий, предусмотрены условия для прекращения выплаты помощи. Такое может произойти в случае:

если есть непогашенный долг по оплате коммуналки (более 680 грн, которая накопилась в течение трех месяцев);

недостоверные данные в заявлении/декларации, что влияет на право на субсидию или размер;

в случае изменения состава семьи или имущественного положения (об этом необходимо сообщать в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней);

если член семьи купил земельный участок, квартиру, дом, автомобиль, товары или услуги на сумму, превышающую 100 тыс. грн.

