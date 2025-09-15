Видео
Разовая помощь для людей с инвалидностью — кто получит в сентябре

Разовая помощь для людей с инвалидностью — кто получит в сентябре

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 08:00
Выплаты для людей с инвалидностью — кто имеет право на разовую госпомощь
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили условия назначения разовой помощи за вред жизни и здоровью, связанный с российской агрессией. В сентябре 2025 года фонд продолжает назначать и выплачивать соответствующие средства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Читайте также:

Условия назначения единовременной денежной помощи

По данным ПФУ, в рамках закона № 2980-IX от 20 марта 2023 года, право на назначение такой помощи имеют граждане, которые получили группу инвалидности в связи с ранением, увечьем, контузией или из-за заболевания, связанного с выполнением должностных (служебных, профессиональных) во время полномасштабной войны РФ в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам или иным атакам.

Речь идет о работниках:

  1. На предприятиях критической инфраструктуры;
  2. На государственной службе;
  3. На должностях местной власти.

Такие выплаты предусмотрены также в случае гибели или смерти вышеуказанных лиц для членов их семей.

Размеры разовой денежной помощи за вред жизни и здоровью предусмотрена на таком уровне:

  • лицам с первой группой инвалидности — 800 тыс. гривен;
  • лицам со второй группой инвалидности — 500 тыс. гривен;
  • лицам с третьей группой инвалидности — 200 тыс. гривен;
  • родным в случае гибели или смерти — 1 млн гривен.

Какие документы необходимы и куда подавать

Граждане, которые хотят получить разовую помощь за вред жизни и здоровью, связанный с российской агрессией, должны подготовить следующие документы:

  • заявление пострадавшего/законного представителя;
  • документы, удостоверяющие личность (паспорт/подозрение);
  • идентификационный номер;
  • акт расследования/специального расследования несчастного случая, острой профессиональной болезни (отравления), аварии, произошедшей согласно приложению 11 к Порядку, утвержденному постановлением правительства № 337;
  • банковские реквизиты получателя/законного представителя;
  • документы о родственных связях (свидетельство о браке/рождении для членов родных погибшего;
  • справка об обучении (для лиц до 23 лет);
  • копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (лицам с инвалидностью);
  • копия судебного решения суда о недееспособности/назначении опекуна/попечителя;
  • свидетельство о смерти (для членов родных);
  • справка судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти;
  • заверенная копия судебного решения относительно факта пребывания получателя на иждивении погибшего/умершего для родных, если находились на иждивении.

Относительно сроков обращения за помощью, то граждане, имеющие право на единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью, могут им воспользоваться в течение трех лет с даты появления соответствующего права.

Подать заявление с документами можно такими способами:

  • лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно через портал е-услуг ПФУ, где надо добавить скан-копии и подписать заявление электронной подписью.

Ранее мы писали, что БФ "Право на защиту" проводит регистрацию на финпомощь для компенсации за аренду жилья. Выплаты доступны в пяти областях для переселенцев.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов реализуют программу помощи при финподдержке Британии. Уязвимым категориям граждан предоставлена возможность получить около 11 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
