Финпомощь в 60 тыс. грн — как получить поддержку от Швейцарии

Финпомощь в 60 тыс. грн — как получить поддержку от Швейцарии

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:00
Выплаты от Швейцарии — кто получит финансовую помощь от 60 тыс. грн
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью в Винницкой и Харьковской областях благотворительный фонд "Право на защиту" реализует новую программу помощи при финансовой поддержке Швейцарии во время военного положения. В ее рамках предоставит выплаты в не менее 60 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Право на защиту".

Читайте также:

Кто получит финансовую помощь в 60 тыс. грн

Как отмечается, речь идет о программе для работодателей в Винницкой и Харьковской областях, предусматривающей предоставление средств на покрытие расходов на заработную плату для работников.

Она призвана поддержать население, пострадавшее от войны, дать возможность восстановить профессиональную жизнь, усилить команду и бизнес в целом.

"Цель проекта — стимулировать трудоустройство людей, которые потеряли работу из-за войны, и одновременно помочь местному бизнесу развиваться несмотря на все вызовы", — говорится в сообщении.

Реализация соответствующего проекта стала возможна при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Принять участие в программе могут работодатели малого и микро-бизнеса, у которых:

  1. Есть 50 работников и размер чистого дохода не превышает 10 млн евро.
  2. Бизнес расположен в Винницкой/Харьковской области.
  3. Есть необходимость в создании новых рабочих мест, что позволит масштабировать бизнес.
  4. Нет налогового долга/не находятся в состоянии банкротства.
  5. Не осуществляют операции с оккупантами.

Размер финансовой помощи и как зарегистрироваться

Как объясняют в БФ "Право на защиту", работодателям, которые присоединятся к конкурсу, предоставят денежную помощь в размере около 60 тыс. грн (до вычета налогов и сборов) на каждого работника, которому будет предоставлена работа.

Согласно условиям программы, деньги разрешается использовать на покрытие расходов на оплату труда новых сотрудников. Такой подход призван поспособствовать росту занятости и экономической устойчивости громад.

Для того, чтобы принять участие в программе, работодатели должны подать заявку через онлайн-форму.

Также фонд предупредил, что оставляет за собой право закрыть регистрацию раньше, поскольку количество мест на участие в программе ограничено.

Ранее мы писали, что ЮНИСЕФ предоставит домохозяйствам с детьми помощь на зиму. Выплаты получат граждане из прифронтовых регионов в размере 19,4 тыс. грн.

Также мы сообщали о возможности получить помощь от БФ "Каритас Кривой Рог" на аренду жилья. Претендовать на такой вид поддержки могут внутренние переселенцы.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
