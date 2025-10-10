Видео
Деньги от UNHCR Ukraine — кто получит по 10,8 тыс. грн в октябре

Деньги от UNHCR Ukraine — кто получит по 10,8 тыс. грн в октябре

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 08:00
Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто может получить международную финпомощь в октябре
Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Организация UNHCR Ukraine, представляющая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине, открыла регистрацию на финпомощь в размере 10,8 тыс. грн еще в одном прифронтовом городе. Из-за ограниченных финансовых ресурсов выплаты смогут получить исключительно уязвимые категории граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра представителей UNHCR Ukraine в Telegram.

Читайте также:

Кто может получить международную финпомощь

Как отмечается, денежная помощь доступна в городе Конотоп Сумской области. Граждане должны соответствовать определенным правилам и подготовить необходимые документы.

Согласно условиям программы, организация обещает оказать поддержку тем гражданам, которых российская агрессия заставила переезжать. По правилам, каждому члену домохозяйства выплатят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/три месяца).

Воспользоваться правом подать заявки на финансовую помощь могут две категории граждан, если не имели аналогичной поддержки от других международных/украинских фондов за последние три месяца:

  1. Переселенцы, которые оставили свои дома или вернулись на старый адрес проживания не более чем полгода назад.
  2. Граждане, которые вернулись после выезда за границу в Украину.

При этом приоритетно выплаты предоставят переселенцам без вышеуказанных требований по срокам перемещения при наличии таких уязвимостей:

  • в семье есть только отец или мать, где есть несовершеннолетние дети, или на содержании есть лица старшего возраста, которым более 55 лет;
  • в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, или такие граждане занимаются воспитанием малолетних детей;
  • в семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Также средний доход заявителей на одного человека в домохозяйстве ежемесячно не должен быть выше 5,4 тыс. грн.

Как гражданам подать заявку на оформление финпомощи

Регистрация на денежную помощь в Конотопе будет доступна только один день — 10 октября. Она возможна исключительно по предварительной записи по телефону. Адрес приема: ул. Б.Хмельницкого, 24.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Необходимо заранее подготовить следующие данные:

  • паспорт/другие документы, удостоверяющие гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • банковский номер;
  • свидетельство о рождении детей, документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение или медицинские справки (при наличии).

Ранее мы писали, что семьи с детьми получат на подготовку к зиме по 19,4 тыс. грн. Детский фонд ООН предоставит выплаты тем, кто проживает в прифронтовых регионах.

Также мы рассказывали, что осенью в двух регионах действует программа помощи при финподдержке Швейцарии. В ее рамках можно будет получить минимум 60 тыс. грн.

