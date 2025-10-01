Выплаты для покупки дров для отопительного сезона 2025-2026 — кто получит 8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы из прифронтовых регионов после завершения выплат международными фондами смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи, введенной правительством для поддержки во время отопительного сезона 2025-2026. Деньги можно будет использовать на покупку твердого топлива.

Помощь для покупки дров для отопительного сезона 2025-2026

По информации правительства, осенью было принято решение о дополнительной поддержке граждан во время холодного сезона в виде предоставления средств на приобретение дров, угля, брикетов или пеллетов.

Размер денежной помощи на твердое топливо составит 8 тыс. грн. Программа стартует после того, как завершатся выплаты международными организациями в ноябре-декабре 2025 года.

Соответствующей помощью смогут воспользоваться граждане, которые подпадают одновременно под несколько условий:

У граждан есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Не смогли получить помощь от международных организаций, в частности в прифронтовых регионах.

Предполагается, что такую поддержку получат еще 32 тыс. домохозяйств. Выплачивать средства для прохождения отопительного сезона будет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Помощь на зимний сезон в 2025 году

Ранее в Украине стартовала программа поддержки семей на зиму. Согласно решению Кабинета министров, каждому домохозяйству окажут помощь по 19,4 тыс. грн на покупку твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллетов.

Деньги получат уязвимые категории жителей населенных пунктов у линии боевых действий (жилье расположено в пределах 10 км от госграницы с РФ/линии фронта таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской).

В приоритете на выплаты будут следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи (от троих детей);

семьи с низкими доходами на одного человека в семье;

одинокие матери/родители, воспитывающие детей;

пожилые люди, одинокие или безработные;

граждане с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в уходе.

