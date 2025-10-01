Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на дрова — кто из украинцев и когда получит 8 тыс. грн

Деньги на дрова — кто из украинцев и когда получит 8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:00
Выплаты для покупки дров для отопительного сезона 2025-2026 — кто получит 8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы из прифронтовых регионов после завершения выплат международными фондами смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи, введенной правительством для поддержки во время отопительного сезона 2025-2026. Деньги можно будет использовать на покупку твердого топлива.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда заработает такая программа и кто сможет принять в ней участие.

Реклама
Читайте также:

Помощь для покупки дров для отопительного сезона 2025-2026

По информации правительства, осенью было принято решение о дополнительной поддержке граждан во время холодного сезона в виде предоставления средств на приобретение дров, угля, брикетов или пеллетов.

Размер денежной помощи на твердое топливо составит 8 тыс. грн. Программа стартует после того, как завершатся выплаты международными организациями в ноябре-декабре 2025 года.

Соответствующей помощью смогут воспользоваться граждане, которые подпадают одновременно под несколько условий:

  1. У граждан есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  2. Не смогли получить помощь от международных организаций, в частности в прифронтовых регионах.

Предполагается, что такую поддержку получат еще 32 тыс. домохозяйств. Выплачивать средства для прохождения отопительного сезона будет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Помощь на зимний сезон в 2025 году

Ранее в Украине стартовала программа поддержки семей на зиму. Согласно решению Кабинета министров, каждому домохозяйству окажут помощь по 19,4 тыс. грн на покупку твердого топлива — дров, угля, брикетов или пеллетов.

Деньги получат уязвимые категории жителей населенных пунктов у линии боевых действий (жилье расположено в пределах 10 км от госграницы с РФ/линии фронта таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской).

В приоритете на выплаты будут следующие категории граждан:

  • внутренне перемещенные лица;
  • многодетные семьи (от троих детей);
  • семьи с низкими доходами на одного человека в семье;
  • одинокие матери/родители, воспитывающие детей;
  • пожилые люди, одинокие или безработные;
  • граждане с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в уходе.

Ранее мы писали, что БФ Stabilization support services окажет помощь гражданам во время войны в четырех регионах. Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинским семьям с детьми предоставит ЮНИСЕФ помощь на отопительный сезон. Размер будет равен почти 20 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации