Деньги на приобретение дров — где принимают заявки до 24 октября

Деньги на приобретение дров — где принимают заявки до 24 октября


Дата публикации 14 октября 2025 08:00
Выплаты на зиму — кто и где может подавать заявки на твердое топливо до 24 октября
Пожилая женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

Граждане, проживающие на территориях, где ведутся или происходили боевые действия, могут подавать заявки на денежную помощь для приобретения твердого печного бытового топлива на отопительный сезон до 24 октября 2025 года. Срок регистрации для таких лиц продлили.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию правительства.



Помощь для приобретения твердого печного бытового топлива

Согласно решению правительства, граждане, которые в этом году не успели подать заявки на получение средств до 24 августа, могут обратиться в местный орган управления по задекларированному или фактическому адресу проживания до 24 октября текущего года.

Также домохозяйствам, в составе которых есть внутренние переселенцы, являющееся получателями льгот или субсидий на покупку твердого печного бытового топлива, которые не имели помощи на зиму от международных организаций, в этом году должна быть предоставлена дополнительная поддержка на покупку твердого топлива.

Что надо знать о помощи на зиму в 2025 году

Согласно правилам правительственной программы поддержки домохозяйств зимой 2025-2026 годов, каждое домохозяйство, отвечающее требованиям, может получить от государства по 19,4 тыс. грн на покупку дров, угля, брикетов или пеллетов.

Деньги предназначены для уязвимых групп граждан из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий (в 10 км от госграницы с РФ/возле линии фронта Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей).

Ключевым условием является наличие отопительной системы дома на твердом топливе.

Средства предусмотрены для уязвимых слоев населения:

  • внутренне перемещенных лиц;
  • многодетных семей (от трех детей);
  • семей с низкими доходами;
  • одиноких матерей или отцов, которые сами воспитывают детей;
  • лиц пожилого возраста, одиноких или безработных;
  • граждан с инвалидностью и их семей, нуждающихся в уходе.

Ранее мы писали, что внутренне перемещенные лица смогут присоединиться к инициативе в виде финпомощи осенью этого года. Такая программа предусматривает предоставление выплат в размере 8 тыс. грн на дрова.

Также мы рассказывали о действии грантовой программы, предусматривающей предоставление финансирования до 5 тыс. долларов. Средства выплатит БО "Каритас-Спес Украина".

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
