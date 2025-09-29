Выплаты до 40 тыс. грн семьям, чьи дома повреждены — как и где можно получить

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Семьи, дома которых були повреждены из-за российских атак, могут получить денежную помощь от 10 до 40 тыс. грн. Такие размеры выплат предусмотрены для граждан, проживающих в Киеве.

Об этом говорится на портале Киевской городской государственной администрации.

Что надо знать о помощи в Киеве

Как отмечается, власти Киева продолжают поддерживать граждан, дома которых были повреждены из-за атак РФ. В этом году уже выплачена материальная помощь в почти 7 тыс. грн на сумму 66,87 млн грн.

Получить помощь могут владельцы поврежденных или разрушенных домов после 24 февраля 2022 года, которые до сих пор не удалось восстановить, и при условии, что нет другой квартиры в столице и не получена госкомпенсация.

Предусмотрены три вида денежной помощи для граждан в 2025 году:

10 тыс. грн (единовременно) — предоставили для более 6 тысяч человек; 20 тыс. грн (ежемесячно на один год) — получили 248 граждан; 40 тыс. грн в качестве компенсации на аренду жилья — предоставили для 468 человек.

Как правильно подать заявление на выплаты

Семьи в Киеве, дома которых получили повреждения из-за атак, и хотят получить финпомощь от 10 до 40 тыс. грн, должны подготовить пакет документов и подать соответствующее заявление.

Гражданам необходимо предоставить в виде копий:

паспорт гражданина/вид на временное проживание;

документ, подтверждающий полномочия уполномоченного/законного представителя (для представителей);

идентификационный код;

документ/информация из Госреестра прав на недвижимое имущество, подтверждающий статус собственника или совладельца поврежденного/разрушенного дома/квартиры;

письменное согласие совладельцев поврежденного/разрушенного дома/квартиры по определению получателя помощи;

справка организации по обслуживанию жилищного фонда (ОСМД, ЖСК и т.п.) о повреждении/разрушении;

номер банковского счета (по стандарту IBAN), если нет "Карты киевлянина".

В частности, на денежную компенсацию:

в 20 тыс. грн необходимо подавать через Центры предоставления административных услуг;

в 10 и 40 тыс. грн — принимают районные администрации.

Райадминистрации и Департамент социальной и ветеранской политики обрабатывают такие заявки оперативно для скорейшего предоставления финансовой поддержки.

